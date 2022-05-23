Более 1000 кузбассовцев приняли участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Кузбасс в третий раз присоединился к VI Всероссийскому полумарафону с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Основной площадкой проведения стал город Кемерово, где на старт вышли как опытные спортсмены, так и любители бега. Самому юному участнику состязания было 6,5 лет, самому возрастному – почти 76 лет.







Участникам на выбор предлагались 4 дистанции по своим силам: 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км. Зоны старта и финиша были организованы возле ледового дворца «КуZбасс» и Московской площади вдоль по Притомскому проспекту и до детской железной дороги. На всех маршрутах находились волонтеры, судьи и тренеры, которые следили за состоянием здоровья участников и оказывали поддержку.

На дистанции 21,1 км победителями стали Василий Корыткин (время 1:15:38) и Елена Галкина (время 1:33:38). Дистанцию в 10 км быстрее всех преодолели Иван Нестеров (35:23) и Елизавета Келлер (43:03). На дистанции 5 км победу одержали Дмитрий Черевишников (16:59) и Ольга Буткевич (21:06). На дистанции 1 км лучшими стали Роман Сенафонкин (03:02) и Ирина Караваева (03:33).

Победители награждены кубками, грамотами и медалями. Каждому участнику вручены памятные медали и брендированные футболки с символикой «ЗаБег».

В рамках забега была организована концертная программа, работали развлекательные площадки, фотозоны, фудкорт.