Новокузнецкие регбисты провели последний выездной матч основного сезона главных соревнований страны. В Красноярске «Металлург» провел игру с «Енисеем-СТМ», победителем прошлого чемпионата и лидером этого. Исход встречи был предсказуем, однако без положительных моментов не обошлось.

Кто хозяин поля, да и соревнований в целом, красноярцы показали с первых минут стартового тайма. За четверть часа записав в свой актив 3 «попытки» и столько же «реализаций». При этом из основного состава у «Енисея-СТМ» было заявлено всего несколько игроков. Для «Металлурга» надежда забрезжила на 22-ой минуте. Кузбассовцы получили численное преимущество до конца матча, соперник за грубую игру получил «красную карточку». Воодушевление помогло размочить счёт.

«Попытка» Олега Сибирякова была единственным результативным действием «Металлурга» до последних минут матча. К этому моменту «Енисей» уже заработал 62 очка, однако у него на поле осталось всего 12 игроков.

У «Металлурга» на поле к этому моменту была фактически одна молодёжь. Она-то и помогла старшим товарищам сделать еще одну «попытку» и «реализацию». На ход игры это не повлияло, но пилюлю подсластило. 62:12 – ожидаемо в пользу победителей прошлого сезона и лидеров этого чемпионата.

До конца основного чемпионата у «Металлурга» – два домашних матча: 22 мая – с «Енисеем-СТМ», а 5 июня – с пензенским «Локомотивом». Новокузнечане – на 7-ом месте турнирной таблицы, с которого их уже ничто не сдвинет. А значит, впереди – поощрительный плей-офф, в котором кузбассовцы ставят перед собой амбициозные задачи – бороться за 5 место в чемпионате России.

Автор: Сергей Ищенко