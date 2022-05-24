В Кузбассе засеяно на 130 тыс. га больше, чем в прошлом году

Темпы посевной на 10 % превышают прошлогодние. Сейчас на полях региона работает 7 301 единица техники. Все сельскохозяйственные культуры высеваются в соответствии с графиком, коррективы вносятся, исходя из текущей ситуации – посевная проводится в условиях недостаточного увлажнения почвы из-за сухой ветреной погоды в мае. При благоприятных метеорологических условиях весенние полевые работы будут завершены в первой декаде июня, в оптимальные агротехнические сроки.







«К посевной в этом году наши аграрии приступили на 7, а где-то и на 10 дней раньше, этому способствовали погодные условия. Сейчас важно не потерять темпы и засеять все запланированные земли сельхозназначения, чтобы обеспечить регион своей продукцией и не зависеть от поставок из-за рубежа», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

По оперативной информации Минсельхоза Кузбасса, на 23 мая яровой сев выполнен на площади 584,9 тыс. га – 74,6 %, на ту же дату 2021 года сев был произведен на площади 457,3 тыс. га. Темпы сева превышают прошлогодние на 10 %. В том числе зерновых и зернобобовых культур посеяно 439 тыс. га, из них пшеницы – 248 тыс. га (79,6 %). План посева масличных культур выполнен на 81,3 % – 119 тыс. га, из них рапса посеяно на площади 104,4 тыс. га (86 %). Овощи посажены на 473 га (45,7 %), картофель – на площади 5,2 тыс. га (62,5 %). Кормовых культур посеяно 21,3 тыс. га (37,3 %).

Сельхозтоваропроизводителями накоплено 91,2 тыс. тонн минеральных удобрений. Темпы закупки удобрений опережают прошлогодние почти в 1,3 раза (в 2021 году на аналогичную дату было накоплено 69,7 тыс. тонн). В целом планируется приобрести 121,8 тыс. тонн минеральных удобрений, что почти в 2 раза выше уровня 2021 года. Уже внесено 48,2 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 330 тыс. га. Помимо минеральных удобрений, сельхозтоваропроизводители обеспечены всем необходимым для проведения работ – техникой, семенами, горюче-смазочными материалами, средствами защиты растений.

Напомним, на проведение весенних полевых работ была выдана субсидия в сумме 117,4 млн рублей, в том числе за счет средств регионального бюджета – 25 млн рублей. Предприятия агропромышленного комплекса оформили 69 льготных кредитов на проведение посевной компании на сумму 1,04 млрд рублей, а также 10 инвестиционных кредитов для приобретения сельскохозяйственной техники на сумму 711,9 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.