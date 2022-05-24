Проект закона «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях оказания социальной поддержки гражданам, лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации в связи с пожаром» разработан по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

В соответствии с законопроектом социальная выплата (сертификат) полагается кузбассовцам, лишившимся своего единственного жилья в результате природного пожара. Важное условие – на территории муниципального образования, где находилось утраченное жилье, на региональном уровне должен быть введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами.

Сертификат позволит собственникам и членам их семей в течение 6 месяцев с даты выдачи приобрести другое жилье на территории Кузбасса (инвалидам 1-й группы – в любом регионе РФ) по договору долевого строительства или купли-продажи. Жилье должно быть благоустроенным, не требующим реконструкции или ремонта, со степенью износа не выше 50 % по данным технической инвентаризации. Общая площадь помещения должна быть не менее учетной нормы, установленной в качестве критерия нуждаемости в муниципальном образовании.

Размер выплаты будет зависеть от состава семьи получателя, норматива средней стоимости 1 кв. метра и нормы предоставления жилья по договору социального найма на одного человека. В дополнение к этой сумме можно будет использовать собственные средства.

Порядок выдачи и реализации сертификатов и методику распределения межбюджетных трансфертов на оказание данной социальной поддержки утвердит правительство Кузбасса.