В этом году в Кузбассе 11-е классы оканчивают 9 285 человек. Торжественные линейки проходят по всему региону.

«Сегодня для вас – особый день, вы на пороге новой, взрослой жизни. Уверен, что вы сможете справиться со всеми задачами, которые будут стоять перед вами, реализовать и развить свои способности и таланты. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить вам условия для успешной самореализации. Вы – будущее Кузбасса», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Каждая образовательная организация подготовила свою индивидуальную программу празднования. В Кемерове в этом году школу оканчивают 2 245 одиннадцатиклассников. Выпускников поздравили директора, педагоги, родители. Так, в школе № 85 в Лесной Поляне выпускники организовали концерт, педагогический коллектив подготовил фильм, а родители – творческое выступление.

Гимназия № 41 провожает во взрослую жизнь 84 человека, на торжестве прозвучали напутственные слова, песня в исполнении учителей, учащиеся начальных классов исполнили творческие номера, а одиннадцатиклассники показали театральные зарисовки. В завершение все участники праздника исполнили гимназический гимн.

В гимназии № 17 создали символическое мобильное приложение в помощь выпускникам во взрослой жизни с советами педагогов и младших товарищей. С творческими поздравлениями выступили воспитанники образцовых детских коллективов Кузбасса – театра танца «Мечта» и музыкального театра «Браво».

В Новокузнецке последние звонки прозвучали для 2 036 выпускников 11-х классов. В школах прошли традиционные линейки, в адрес любимых учителей прозвучали поздравления, для ребят – напутствия во взрослую жизнь. Также в школах отметили лучших учеников.

В детском доме № 95 Новокузнецка – 11 выпускников. Это 60-й, юбилейный выпуск, который совпал с юбилеем самого детского дома. Ребята рассказали о своих теплых чувствах и о том, как трудно расставаться со своим родным домом. «Мы очень дружный класс, наверно, за всю историю выпусков. И очень тревожно, печально, утром наревелись, отправляли друг другу прощальные видео. Детский дом очень нас сплотил, мы все друзья, некоторые из нас называют друг друга братьями и сестрами. Друг за друга горой, если в будущем возникнут какие-то проблемы, каждый придет другому на помощь», – поделилась выпускница Ирина Иванова. Учитель истории и обществознания, классный руководитель 11 «А» Олег Димитров отметил, что этот класс был по-настоящему звездный: две девушки получили приглашение на поступление в Московскую академию Следственного комитета. Остальные ребята планируют остаться в родном городе.

«В жизни педагога самое страшное – расставаться со своими детьми, с теми, кому отдал часть своей души, огромное количество своих знаний. У нас дети непростые, для них здесь и школа, и дом. За эти долгие годы мы стали поистине родными людьми. Впереди экзамены, выпускной бал, мучительные ожидания результатов поступления в вузы. А потом мы тоже не расстаемся, они нам звонят, рассказывают о своей жизни, о своих успехах, кто-то просит совета», – рассказал Олег Александрович.