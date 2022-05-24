По итогам 1 квартала 2022 года Кузбасс занял седьмое место в рейтинге экономического потенциала регионов по итогам 1 квартала 2022 года. Основываясь на данных налоговой службы и Росстата, ФоРГО подготовил исследование «Индекс экономического потенциала регионов РФ».

Эксперты выделили значимые положительные изменения у семи регионов. Благодаря общей прибыльности предприятий и организаций Кузбасс поднялся с 16-го на 7-е место. Данный успех демонстрирует, что экономика региона не только справилась с вызовами начала года, в том числе санкционным давлением. Она также показала положительный прирост. По данным регионального минфина, в 1 квартале 2022 года налоговые поступления в консолидированный бюджет составили 81,7 млрд рублей (рост к 1 кварталу прошлого года — 245,4 %).

Отметим, что этому, очевидно, способствовали своевременные меры поддержки бизнеса, принятые по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Практика введения региональных льгот и преференций для бизнеса в ковидные 2020-2021 годы уже нашла отражение в бюджете Кузбасса. По итогам 2021 года бюджет получил самые большие налоговые поступления за всю историю региона — 208 млрд рублей.

Рост экономического потенциала отмечен также у Татарстана, Коми и Якутии, Ненецком автономном округе, в Вологодской и Архангельской областях.

Всего в исследование было включено 44 региона, которые между собой делят 35 мест. Первую тройку мест заняли Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Санкт-Петербург. Также в топ-10 вошли Московская область, ЯНАО, а Татарстан и Иркутская область на двоих разделили 6-е место. Свердловская область и Кузбасс заняли 7 место, дальше идут Красноярский край, Тюменская область и Пермский край.