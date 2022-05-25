Современный рентгеновский комплекс «Р-500 «Дуограф» пришел на смену пленочному аппарату 2005 года выпуска. Стоимость нового оборудования – свыше 15,7 млн рублей.

«Мы продолжаем обновлять медицинское оборудование, техникой оснащаем и крупные медучреждения, и поликлиники небольших городов, районные больницы – это требование сегодняшнего времени. Модернизация первичного звена здравоохранения в первую очередь способствует оказанию качественной медицинской помощи жителям Кузбасса и улучшает условия работы медиков», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

С помощью нового оборудования медики получат цифровые снимки в нескольких проекциях, с высоким разрешением, что также повысит качество диагностики. Кроме того, изображения можно изменять, в том числе масштабировать и менять контрастность, чтобы детально рассмотреть интересующую область. Еще одним преимуществом станет то, что результаты исследования пациент получит уже в день прохождения обследования.

«Новый цифровой рентген – большой шаг вперед для наших специалистов. Исследования будут проходить быстрее: ранее время уходило на проявку снимков. Сейчас изображение можно посмотреть на компьютере в любом отделении, записать на диск, распечатать», – рассказал главный врач Промышленновской районной больницы Константин Смыков.

Теперь специалисты готовы ежедневно обследовать до 50 человек, ранее рентген-кабинет принимал за смену не более 30 пациентов. Кроме того, аппарат оснащен регулируемым по высоте столом, что позволить принимать и пациентов, относящихся к группе маломобильных граждан.