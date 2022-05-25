Общая сумма субсидии за первый квартал 2022 года составила 7 млн 840 тыс. рублей. 9 сельхозкооперативов по итогам первых трех месяцев этого года получили компенсации до 50 % средств, направленных на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта и различного оборудования, а также до 15 % затрат, понесенных в связи с закупкой сельхозпродукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива.

«Наши сельхозтоваропроизводители работают над обеспечением жителей Кузбасса качественными продуктами собственного производства. Программы поддержки, в том числе с федеральным финансированием, – это действенные механизмы, которые позволяют им производить большой ассортимент разнообразной продукции и повышать прибыльность», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Денис Ильин, государственную поддержку получили объединения, деятельность которых связана с переработкой молока, производством меда и кормов для животных, оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем: «Программа пользуется популярностью, так как в регионе работает множество мелких сельхозтоваропроизводителей, которые, объединяясь, могут увеличивать объемы производства, заниматься переработкой, в том числе за счет увеличения участников кооперативов».

Программа по выплате субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Информационную поддержку по нацпроекту сельхозтоваропроизводителям оказывают в Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кузбасса. Специалисты Центра помогают фермерам сформировать заявки на получение грантов и субсидий, кредитов и лизинга, консультируют по вопросам бухгалтерского учета и земельно-имущественным проблемам. Обратиться можно по адресу: г. Кемерово, ул. Шестакова, 6а или по тел. 8 (3842) 90-00-43.