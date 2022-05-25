В Самаре завершился XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Делегация Кузбасса состояла из 77 студентов из 5 высших учебных заведений: Кемеровского государственного университета, Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, Кемеровского государственного медицинского университета и Кемеровского государственного института культуры.

По итогам фестиваля кузбасские ребята получили 15 наград в различных направлениях и номинациях. Так, региональная программа «Она и ее весна» получила второе место. Театр «Карман» стал лауреатом I степени в номинациях «Театр малых форм» и «Художественное слово». Коллектив скупой мужской пластики «Кармашек» также стал лауреатом I степени в номинации «Оригинальный номер». Режиссер и руководитель театра-студии «Карман» Юлия Лунева была отмечена памятной медалью, а также благодарностью от первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко и вошла в «Золотой фонд» фестиваля «Российская студенческая весна».

По итогам юбилейного фестиваля в сентябре 2022 года пройдет второй гастрольный тур лучших студентов России, одним из городов-участников станет Кемерово.