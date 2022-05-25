Пресс-тур по учреждениям среднего профессионального образования прошел в Кузбассе

Журналисты ознакомились с техникумами и колледжами в Кемерове, Новокузнецке, Киселевске и Анжеро-Судженске. В 2022 году 53 техникума и колледжа, подведомственных министерству образования Кузбасса, предоставят выпускникам школ 14 317 мест.













В Кемерове знакомство началось с Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства (КузТАГиС). С 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» здесь открыты современные мастерские по направлениям «Кирпичная кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой» и «Геодезия». В них созданы все условия для получения профессиональных знаний и навыков. В 2022 году техникум стал победителем в направлении «Строительство» Всероссийского конкурса «Мастерская года». Кроме того, КузТАГиС трижды входил в топ-100 техникумов по версии движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Сегодня в техникуме обучаются 2006 студентов, к выпуску в этом году готовятся 466 человек. Также участники пресс-тура побывали на площадке «Кванториум-42», который работает на базе техникума. Занятия здесь проходят по семи направлениям естественно-научной и технической направленностей с учетом перспектив развития региональной экономики Кузбасса.

В Кемеровском коммунально-строительном техникуме им. В.И. Заузелкова в рамках нацпроекта «Образование» успешно работают современные мастерские по направлениям «Электромонтаж», «Сантехника и отопление», «Ландшафтный дизайн» и «Холодильная техника и системы кондиционирования», оснащенные учебно-лабораторным оборудованием. Сегодня в техникуме обучается 1750 человек. Ребята активно занимаются научной, волонтерской и творческой деятельностью. Так, по итогам всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» студент Виктор Куковица стал одним из победителей грантового конкурса Росмолодежи в рамках смены «Россия – страна возможностей».

Представители СМИ также ознакомились с работой Центра опережающей профессиональной подготовки – площадки-агрегатора и оператора ресурсов региона для профориентации, подготовки и переподготовки по наиболее востребованным профессиям. Центр открылся в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» на базе Сибирского политехнического техникума. Сегодня в техникуме обучается более 2 тыс. студентов. Техникум входит в топ-100 по версии Ворлдскиллс Россия (2020 год).

В Новокузнецке первым в программе пресс-тура стал Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий. Колледж имеет богатую историю и большой опыт в обучении высококлассных специалистов в области архитектуры, строительных, информационных, электромонтажных, сварочных и иных производственных технологий. На данный момент здесь обучается 1292 студента, в этом году диплом получат 272 выпускника. Студенты принимают активное участие в федеральных профессиональных конкурсах. В прошлом году на базе колледжа открылась бесплатная площадка коллективной работы «Точка кипения». В коворкинг-пространстве могут одновременно встречаться и работать более 200 человек.

Также прошла экскурсия по Новокузнецкому торгово-экономическому техникуму. Сегодня здесь обучается 1340 студентов. Количество выпускников 2022 года составляет 330 человек. Техникум стал площадкой для проведения государственной итоговой аттестации по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям «поварское дело», «бухгалтерский учет», «администрирование отеля», «холодильная техника и системы кондиционирования». Техникум принимает участие в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках нацпроекта «Демография» – за два года обучено 535 человек. Он также участвует в реализации всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее» – обучение прошли 354 школьника.

«Один из ключевых показателей эффективности системы образования – трудоустройство выпускников. Ежегодно из техникумов и колледжей региона выпускается около 14 тысяч человек, большая часть которых находит работу на местных предприятиях. По данному показателю Кузбасс входит в топ-10 регионов России», – отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Увеличить процент трудоустройства позволит реализация федерального проекта «Профессионалитет». Его задача – подготовка кадров для конкретного предприятия в сокращенные сроки обучения. В рамках проекта Тайгинский институт железнодорожного транспорта – филиал Омского государственного университета путей сообщения получил грант 100 млн рублей для создания образовательно-производственного кластера «Железнодорожник Кузбасса». Такой же грант получил Кузнецкий индустриальный техникум для создания образовательно-производственного кластера «Цифровая металлургия Кузбасса» совместно с ЕВРАЗом. Средства будут направлены на создание учебно-производственных мастерских и лабораторий.

Отметим, что Кузнецкий индустриальный техникум стал победителем всероссийского конкурса «Мастерская года». Техникум признан победителем в направлении «Промышленные и инженерные технологии». В 2019 году в техникуме были созданы пять современных мастерских по компетенциям «промышленная механика и монтаж», «махатроника», «обработка листового металла», «аддитивное производство», «интернет вещей». В прошлом году на базе техникума были открыты еще четыре мастерские блока «Промышленные и инженерные технологии» по компетенциям «промышленная автоматика», «электромонтаж», «обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «электрослесарь подземный». Сегодня здесь очно обучаются 1506 человек, 149 – заочно, выпускниками этого года станут 312 студентов.

Участники пресс-тура посетили и Киселевский политехнический техникум. Представителей СМИ ознакомили с проектом «Автошкола «Кузбасс-300», в который включились техникумы в 10 городах, осуществляющие подготовку водителей всех категорий. Благодаря проекту студенты и преподаватели могут обучаться на льготных условиях (стоимость обучения составляет 25 тыс. рублей, для льготников – на 20% меньше). За год в проекте приняли участие порядка 450 человек.

В Анжеро-Судженске представители СМИ ознакомились с работой центра проведения демонстрационного экзамена Анжеро-Судженского политехнического колледжа по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «инженерный дизайн CAD». В этом году экзамен на площадке будут сдавать 38 студентов. В системе СПО региона насчитывается 65 техникумов и колледжей, в них обучается 66 500 студентов. Для поступления документы можно подать тремя способами: лично принести в образовательное учреждение, отправить по почте заказным письмом или по электронной почте. Также с этого года абитуриенты, поступающие в профессиональные образовательные организации, подведомственные региональному Министерству образования, могут подать заявление в личном кабинете на портале cabinet.ruobr.ru. Прием заявлений на обучение стартует 20 июня и будет проходить до 15 августа.