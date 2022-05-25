1 июня в регионе пройдет около 250 мероприятий – концертные программы, выставки, мастер-классы, фестивали, спортивные программы.

«Детство – это время активного развития и творческих поисков, новых знакомств и познаний. Мы стараемся создавать ребятам все условия: строим новые современные детские сады, школы, организуем места для интересного и познавательного отдыха. Лето – долгожданная пора для всех ребят, и важно, чтобы эти дни они проводили не за монитором компьютера или экраном смартфона», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Центральным событием станет фестиваль «Лето в твоих руках» на Московской площади в Кемерове. Здесь расположится мобильный «Кванториум»: родители и дети примут участие в образовательных мастер-классах, научатся пользоваться лазерным станком и «оживлять» 3D-раскраску. Будут работать школа юных палеонтологов, ивент-парк и другие площадки. Каждый участник получит небольшой сувенир на память.

В ДК шахтеров пройдет областной детский фестиваль национальных культур «Родники Кузбасса», который соберет детские фольклорные коллективы телеутских, шорских, русских, татарских, немецких, армянских и других центров национальной культуры.

В Новокузнецке состоится открытие театра кукол «Сказ» в отремонтированном здании легендарного «Коммунара». Зрители смогут увидеть детский спектакль «Африканская сказка». На первый спектакль приглашены ребята из малообеспеченных семей и дети-сироты. На открытии будут работать театр «Карман», народный театр танца «Ритм и мы», шоу барабанщиков «ZANOZZZA», ходулисты, джамперы, ростовые куклы.

В этот день в театрах Кузбасса откроется летний сезон: уличные интерактивные программы будут радовать жителей Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска на протяжении всего лета. Так, на площади Музыкального театра Кузбасса организуют игровые зоны, интерактивы, конкурсы и розыгрыши с призами и сладкими подарками, костюмированные фотосессии с героями любимых сказок из спектаклей театра.

В музее-заповеднике «Томская Писаница» стартует открытие летнего сезона «Театра теней». Дебютом 2022 года станет спектакль «От мечты до легенды» – история о том, как в первобытном мире маленький мальчик Ай искал счастье. В музее изобразительных искусств Кузбасса все желающие смогут бесплатно познакомиться с региональной выставкой-конкурсом «Куклы. Традиции и современность», приуроченной к Году культурного наследия народов России.

В централизованных библиотечных системах Кузбасса начнут функционировать летние читальные дворики. В учебном центре цифровой грамотности Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова в рамках акции «Безопасный Интернет – детям!» с 1 по 15 июня для детей пройдут познавательные занятия, разработанные для разных возрастов. Ребята смогут ознакомиться с увлекательными детскими интернет-ресурсами и поисковыми порталами, узнают, как можно защититься от интернет-мошенничества.

В Ленинск-Кузнецкой школе олимпийского резерва стартуют соревнования, участие в которых примут более 100 гимнастов из всех уголков России. Спортсменам предстоит продемонстрировать выполнение сложных элементов – переворотов, вращения, сальто. Музыкальное сопровождение добавит яркости и красочности выступлениям.

В Осинниках на городской площади организуют показ спектакля «Вкусная капуста», развлекательную программу, спортивные состязания и квесты. Здесь же пройдет слет творческих коллективов «Традиции народов Кузбасса глазами детей», участники которого смогут ознакомиться с многогранностью народного творчества.