Более 10 тысяч кузбассовцев планируют сдать ЕГЭ в основной период экзаменов 2022 года. Среди участников – выпускники этого года и прошлых лет, обучающиеся ссузов, а также ученики 10-ых классов, которые завершили освоение образовательной программы по предметам.

«Основной период ЕГЭ завершится 2 июля. Важно, что на экзамене соблюдены все меры информационной безопасности, а в аудиториях организовано видеонаблюдение. Члены государственной экзаменационной комиссии при участии общественных и онлайн-наблюдателей будут контролировать соблюдение процедуры проведения ЕГЭ. Сейчас аккредитовано уже 1 278 общественных наблюдателей», – рассказала министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Экзамены проводятся по 15 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы выпускники сдают по выбору. В ходе экзаменационной кампании будет задействовано 77 пунктов проведения экзамена.

Первыми начались экзамены по литературе, химии и географии. Для проведения ЕГЭ организована работа 48 пунктов проведения экзамена. Во всех ППЭ применяются технологии передачи экзаменационных материалов по интернету и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях.

Продолжительность выполнения экзамена по географии составляет 180 минут (3 часа), по химии – 210 минут (3 часа 30 минут), по литературе – 235 минут (3 часа 55 минут).

Свои результаты участники ЕГЭ узнают не позднее 10 июня 2022 года.