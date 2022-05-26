Оригинальные цветочные композиции украсят города Кузбасса

В этом сезоне в регионе высадят более 4,5 млн цветов. Патриотические клумбы в виде российского триколора и буквы «Z», а также надписи «Za Россию» появятся в Топкинском муниципальном округе и в Березовском. Символы семейной жизни – два сердца и два кольца – будут высажены в Прокопьевске.

















На городских клумбах Кемерова высадят 1 млн цветов. Центральную клумбу площади Советов украсят сальвия, колеус бордовый, цинерария, тагетес оранжевый. Цветочные клумбы появятся в Рудничном районе в сквере Дружбы народов и напротив территориального управления, у ДК шахтеров. Оригинальные композиции традиционно расцветают на пересечении ул. Терешковой и пр. Шахтеров и у монумента «Память шахтерам Кузбасса». 200 кашпо украсят пешеходные ограждения на основных магистралях: пр. Ленина, б-ре Строителей, пр. Ленинградском, ул. Двужильного, Красноармейской и других улицах. На клумбах по ул. Весенняя от ул. Островского до пр. Советский и на Аллее Героев уже высажены сальвия, петуния, агератум, колеус, тагетисы, гвоздика. Вазоны с цветами установлены на площади Советов, возле Главпочтамта, на Притомской Набережной. 38 вазонов с туями установлены на площади Советов, на аллее Героев у Вечного огня и у цирка.

В Новокузнецке на Бульваре Героев возле вечного огня расцвела цветочная композиция – Георгиевская ленточка со звездой из бархатцев и сальвии, установлены вазоны с сальвией, разноцветными петуниями и несколькими видами бархатцев. Всего же на Бульваре высажено около 25 тыс. цветов. В общей сложности на кольцевых развязках, в парках, скверах, рядом с культурно-досуговыми учреждениями будет высажено более 1,3 млн цветов. В Центральном районе запланировано высадить более 170 тыс. цветов, Куйбышевский район украсят около 95 тыс. цветов, в Новоильинском районе – 80 тыс. цветов, в Орджоникидзевском и Заводском районах – по 70 тыс. цветов, в том числе георгины, петунии, бархатцы, канны.

В Прокопьевске возле Молодежного парка у скульптурной композиции «Святые Петр и Феврония» появится оригинальная композиция – два сердца, два кольца – символы крепкого союза, семейной жизни. В ансамбле будут использованы петунии, бархатцы, цинерарии. Всего цветочное убранство города составят 68 тыс. цветов.

Еще одна оригинальная композиция будет создана в пгт Тисуль. Цветочная клумба на центральной площади будет высажена в форме цветка. Каждый лепесток – отдельный сорт цветов. Будут использованы астры, синяя петуния, красная сальвия, цинерария, бархатцы, шафраны, флоксы.

В Краснобродском будет высажено почти 12 тыс. цветов. Композиции расцветут на клумбах центральных парков и улиц округа: сквере Шахтеров, Парке Победы, Парке отдыха, а также на стеле при въезде в пгт Краснобродский. В композициях использованы бархатцы, петунии, цинерария и сальвия. Основные цветовые акценты сделаны на оранжевый, красный и желтые цвета.

В Ленинске-Кузнецком 35 тыс. цветов украсят клумбы города. На территории Дворца культуры и искусства высадят цинерарии, львиный зев красного, белого и желтого цветов, желтые и красные газании. Одна из клумб будет создана общественными организациями города, которые таким образом решили выразить поддержку российской армии. В композиции используют бархатцы, сальвии, алиссум и цинерарии. В районе автовокзала в кашпо планируется высадить петунии в виде российского триколора.

В Гурьевском округе в оформлении цветочных композиций использовали более 39 тыс. цветов – петунии, бархатцы, георгины, цинерарии, сальвии и другие. По просьбам жителей города вдоль главных улиц развесили цветочные кашпо. В Салаире рядом с Паспортом территории зацветет клумба из петуний в цвете флага России.

В Таштагольском муниципальном районе в Парке «Горняцкие горизонты» клумбы и цветники радуют жителей, начиная с ранней весны и до поздней осени. Здесь, сменяя друг друга, цветут крокусы, тюльпаны, розы, пионы, флоксы и сентябринки. На площади перед администрацией высаживают бархатцы, петуньи, декоративные травы. На «красной» линии выставляются большие кашпо с петуниями в человеческий рост.