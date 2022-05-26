В опорном вузе Кузбасса сегодня прошёл бизнес-интенсив федерального молодежного проекта «В деле!», организованного обществом «Знание». Побывал на нескольких лекциях и Сергей Ищенко.

Даниил Бредихин – один из спикеров проекта «В деле!». Еще полтора года назад житель Орла был потерявшим работу менеджером по продажам. Не умея рисовать и без гроша за душой, он открыл дизайн-студию, в которую привлек друзей.

Стартом стало простое объявление об оказании услуг на интернет-площадке. В 2022-ом в своем регионе 27-летний мужчина получил звание «Предприниматель года» среди молодежи. Его клиенты – именитые бренды, доходность проекта – миллионы рублей. Блок Даниила посвящен поиску бизнес-идей для стартапа.

Федеральный молодежный проект «В деле!» – не первый просветительский марафон общества «Знание», прибывший в Кузбасс. Участники интенсива – молодые люди от 18 до 35 лет, спикеры – успешные предприниматели, именитые маркетологи и бизнес-тренеры.

Кузбассу необходим малый и средний бизнес, в том числе и молодежный. Сейчас самое лучшее время для открытия дела. Ушедшие с рынка иностранные игроки освободили массу направлений, которые только и ждут того, кто их займет. И это может сделать каждый. Нужно только захотеть и приложить усилия, а поддержка начинаниям со стороны власти найдется.

Автор: Сергей Ищенко