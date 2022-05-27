В Кузбассе продолжается ремонт дворов в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году в регионе по программе планируется привести в порядок 300 дворовых территорий.

«Ремонту дворов в Кузбассе уделяем особое внимание, это должны быть комфортные, интересные и максимально безопасные пространства. Важно, что работы проводятся комплексно – новый асфальт, озеленение, газоны», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В Кемерове капитальный ремонт идет в трех дворах микрорайона РТС – на улице Пчелобаза, 12, 14 и 16. Дома здесь были построены в конце 80-х годов прошлого века, с тех пор дворы не ремонтировались. Проект предусматривает укладку нового асфальтобетонного покрытия на отмостках, входах, проезжей части и парковочных карманах, замену бортового камня, устройство новых газонов. В настоящее время подрядчик приступает к асфальтированию. Микрорайон РТС обновляется комплексно. Прошлым летом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» здесь отремонтировали все основные магистрали: улицы Мартемьянова, Муромцева, Пчелобаза и Механизаторов. Сейчас благоустраиваются дворы. Кроме трех придомовых территорий на Пчелобазе, отремонтируют дворы домов № 68 и 72 по улице Мартемьянова.

Всего в этом сезоне уже капитально отремонтировано 29 дворов в разных районах города. Еще 35 находится в работе. В планах на 2022 год обновить 73 двора. Работы проводятся на условиях софинансирования: 5 % необходимой для ремонта суммы должны собрать жители дома, остальные 95 % выделяет бюджет.

В Новокузнецке в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году запланировано отремонтировать 80 дворов. Благоустроят 22 двора в Заводском районе, в том числе так называемую «шайбу» по ул. Климасенко, 23, 25, 27. В Куйбышевском, Новоильинском, Кузнецком районах приведут в порядок по три дворовые территории, в Орджоникидзевском районе – два двора. В Центральном районе отремонтируют 47 объектов, в их число войдет двор знаменитого «Дома с фонтаном» по пр. Металлургов, 25.

Уже полностью проведен демонтаж в 64 дворах, на 16 объектах идут подготовительные работы, на 24 подготовлено основание из щебня, на 8 из них асфальтируют проезд и парковки. Работы выполняются с опережением графиков, по всем объектам ремонт должен быть выполнен к концу июля.

Также подрядчики устанавливают бортовые камни, производят устройство основания под тротуары и отмостку на 40 дворах. Всего в городе с 2017 года отремонтировали 412 дворов.

В Юрге в этом году в рамках нацпроекта будет отремонтировано пять дворов – по ул. Машиностроителей, 55а, ул. Машиностроителей, 53б, ул. Никитина 34, ул. Никитина, 36 и бульвар Металлургов, 1.

В Междуреченске отремонтируют 12 дворов. Подрядные организации уже приступили к работам. Заменить асфальт, бордюры и ливневую канализацию, расширить проезды парковки планируется во дворах по пр. Коммунистический, 31, ул. Кузнецкая, 20 и 22, пр. Строителей, 73, пр. 50 лет Комсомола, 50, 53, 57 и 66, ул. Комарова, 20а, ул. Широкий Лог, 44, 45 и 46. Сейчас уже формируется список дворов для благоустройства на 2024 год. Программа по благоустройству придомовых территорий действует в Междуреченске с 2017 года, за это время в городе отремонтировано 89 дворов.

Напомним, чтобы двор попал в программу, нужно провести общее собрание собственников, оформить необходимые документы и обратиться в администрацию муниципалитета.