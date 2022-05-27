Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, одним из вопросов повестки которого стало выделение Кузбассу льготного бюджетного кредита на сумму 2,7 млрд рублей на реконструкцию инфраструктуры в Кемерове. Реализация проектов предусматривает создание порядка 6,3 тыс. рабочих мест и ввод около 1,4 млн кв. м жилья.

«Наш регион стремительно развивается: мы строим новые больницы, школы, спортивные центры. И мы продолжим эту работу, несмотря ни на какие внешние ограничения. Выделенные средства пойдут на строительство дорожной и инженерной инфраструктуры, а также реконструкцию трамвайных путей в Кемерове, что позволит сделать столицу нашей северной агломерации еще более привлекательной как для жителей региона, так и для инвесторов. Важно, что реализация проектов позволит создать больше 6 тысяч рабочих мест, а также получить дополнительные доходы в региональный бюджет – свыше 35 млрд рублей», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках реализации проекта будут проведены ремонты на нескольких участках дорог в Кемерове: четыре участка по Комсомольскому проспекту, два – по улице Дружбы. На проекты по двум участкам дорог имеется положительное заключение государственной экспертизы, разработку проектной документации на остальные начнут в ближайшее время.

Еще 200 млн рублей направят на строительство сетей и сооружений водоотведения Восточного планировочного района Кемерова общей протяженностью 8,3 км. За счет реализации проекта жильем будет обеспечено 45 тыс. человек, создано не менее 990 рабочих мест.

Также средства льготного кредита будут направлены на реконструкцию трамвайного полотна и контактной сети по маршруту №10. Ремонт путей станет продолжением поэтапной оптимизации маршрутной сети Кемерова. Реализация проекта позволит создать 300 дополнительных рабочих мест.