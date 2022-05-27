Сегодня большинство людей живёт в многоквартирных домах. И часто не знает своих соседей. Исправить ситуацию призван праздник, который объединяет жителей двора, в одном из которых сегодня побывала и наша съёмочная группа.

Подобные сборы проводят не только для того, чтобы жители могли пообщаться на бытовые темы, но и чтобы они наладили взаимодействие с управляющими компаниями, ЖЭКами и ТСЖ для решения совместных жилищно-бытовых проблем. «День соседей» позволяет создать дух единения и сплоченности жителей дома и их соседей», — отметил сенатор от Кузбасса в Совете Федерации Дмитрий Кузьмин, координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» в Кузбассе.

В ходе мероприятия представители управляющей компании обсудили с жителями вопросы по управлению многоквартирных домов: эффективное энергосбережение, работу с региональными операторами по обращению с отходами. Собственникам рассказали о путях регистрации и возможностях государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Но всё же во главе сегодняшнего события — праздник. Помимо полезной и нужной информации, участники получили памятные призы и незабываемые впечатления. А завершился «День соседей» взаимными добрыми пожеланиями и угощением на общем сладком столе.

Автор: Виктор Сохарев