23 сильнейших спортсмена страны из Кузбасса, Пермского края, Республики Адыгея, Амурской, Самарской, Московской, Калининградской, Ленинградской, Рязанской, Липецкой и Тульской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга будут выступать в дисциплинах купольного пилотирования: многоборье, дальность, скорость, точность и фристайл.



«Кузбасс уже становится традиционной столицей для проведения соревнований по определенным видам спорта. В прошлом году регион принимал чемпионат мира по парашютному спорту «Мондиаль-2020», в котором приняли участие 550 спортсменов из 31 страны мира. Он стал крупнейшим за всю историю международного парашютного спорта. Аэродром Танай – одна из лучших площадок для проведения состязаний по данному виду спорта. Поэтому в этом году у нас снова проходят престижные соревнования, участие в которых принимают сильнейшие спортсмены России», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Из 23 лучших спортсменов-парашютистов страны 6 – кузбассовцы. В соревнованиях за регион выступают мастер спорта России Андрей Игнатов, мастер спорта международного класса Сергей Романюк, мастер спорта международного класса Владимир Залужный, мастер спорта России Никита Кудряшов, Игорь Загороднев (1 спортивный разряд) и Вячеслав Воробьев (1 спортивный разряд).



Соревнования проходят в несколько этапов. С 30 июля участники проводили тренировочные прыжки на базе аэродрома Танай, с 3 по 6 августа будут проходить основные состязания.