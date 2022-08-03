В Кузбасс прибыла делегация Донецкой государственной академической филармонии

С 3 по 6 августа артисты во главе с дирижером Донецкого академического симфонического оркестра Владимиром Заводиленко побывают на экскурсиях в учреждения культуры Кемерова, проведут совместную репетицию с Губернаторским симфоническим оркестром филармонии Кузбасса.

5 августа гости из Донбасса посетят большой концерт популярной классической музыки фестиваля «Симфоночь на Томской Писанице», где помимо кузбасских артистов выступят солисты Большого театра.

Это не первый дружественный визит артистов ДНР. 7 мая на главной сцене филармонии Кузбасса выступал заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Кемерово вошел в число 54 городов России, где прошли масштабные гастроли творческих коллективов Донецкой Народной Республики, инициированные Министерством культуры РФ.

Напомним, с 13 июля кузбассовцы начали сбор средств на восстановление инфраструктуры, социальных объектов и жилья в Горловке. Сбор организован по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей.

Пожертвования можно перечислить на специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Также для перевода средств можно воспользоваться QR-кодом.

За последние сутки кузбассовцы перевели более 600 тысяч рублей. В настоящее время на счете 7 млн 627 тысяч рублей.