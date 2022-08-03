В рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в Новокузнецке начался капитальный ремонт трамвайных путей. Всего в этом году планируется построить и отремонтировать около 6 км путей, из федерального бюджета на это выделено 418 млн рублей.

Сейчас идет подготовительный этап – демонтаж плит на участке от Кузнецкого моста в направлении кольцевой развязки «Левый берег». Далее поэтапно будут отремонтированы участки ул. Петракова – стадион «Регби», ул. Петракова – ул. Метелкина, ул. Метелкина – Дворец Алюминщиков, Дворец Алюминщиков – ЛВЗ.

В итоге на обновленной улице Ленина полностью заменят верхнее строение пути, контактную сеть, вдоль трамвайных путей появятся бордюры и удобные остановочные платформы.

Работы будут идти круглосуточно, завершить ремонт планируется за три месяца. Выезд транспорта от внутридомовой территории ограничивать не придется, спецтехника будет занимать крайнюю левую полосу по ходу движения из Кузнецкого в Центральный район.

На время проведения работ изменятся схемы движения трамваев и троллейбуса № 1. Для улучшения транспортной доступности в городе решено запустить троллейбусный маршрут в направлении остановочных пунктов «Алюминиевый завод» и «Завод Ферросплавов» с использованием автономного хода, а также пустить дополнительные автобусные маршруты.

В следующем году капитальный ремонт путей продолжится, планируется построить подстанцию и около 11 км троллейбусной сети в Новоильинском районе. Финансирование составит около 443 млн рублей из федерального бюджета.