Международный аэропорт Новокузнецк имени Б.В. Волынова, благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» и поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК), внедряет бережливые технологии в обслуживание воздушных судов. За счет повышения эффективности работы наземных служб время подготовки самолетов к вылету уже удалось сократить почти на четверть – до 50 минут. К началу горнолыжного сезона планируется ускорить обслуживание еще как минимум на 20 %.

«Аэропорт в Новокузнецке активно наращивает пассажиропоток. В июне он увеличился на 11 %, в июле – уже на 20 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повысилась частотность рейсов в Москву и Новосибирск, появились и новые направления авиаперелетов. В следующем году здесь будет построен новый терминал, который сможет принимать еще больше самолетов. Вся работа, от разгрузки багажа до посадки на борт, должна выполняться без задержек и сбоев. Эффект от внедрения бережливых технологий прежде всего должны ощутить пассажиры», – отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Из аэропорта Новокузнецк ежедневно выполняются рейсы в московские аэропорты Домодедово и Шереметьево, также организовано регулярное прямое авиасообщение с Екатеринбургом, Красноярском, Новосибирском, Санкт-Петербургом. С 1 июня запустили сезонные рейсы в Сочи. Прорабатывается и запуск новых авиамаршрутов.

Бережливые технологии помогают стандартизировать работу всех наземных служб и исключить лишние перемещения персонала, сократить время ожидания подачи спецтехники и оборудования и в результате повысить эффективность обслуживания воздушных судов. К началу нового горнолыжного сезона планируется оптимизировать заправку самолетов топливом и выдачу багажа пассажирам, свести к минимуму задержки вылетов по вине аэропорта. Затем бережливые стандарты обслуживания будут адаптированы к работе нового пассажирского терминала и внедрены в процессы регистрации, предполетного досмотра и другие операции.

В результате на протяжении трех лет участия в нацпроекте «Производительность труда» эффективность работы аэровокзала будет увеличиваться не менее чем на 5 % ежегодно без дополнительных затрат. Аэропорт имени Б.В. Волынова стал вторым в Кузбассе, присоединившимся к нацпроекту. В прошлом году внедрение инструментов бережливого производства помогло кемеровскому аэропорту ускорить обслуживание самолетов и пассажиров в новом терминале почти на четверть.