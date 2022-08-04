С апреля текущего года по программе субсидирования найма кузбасские работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство соискателей до 30 лет (включительно):

без профессионального образования;

выпускников высших и профессиональных учебных заведений без опыта работы;

отслуживших в армии;

родителей несовершеннолетних детей;

сотрудников под угрозой сокращения.

«В Кузбассе создаются все возможности для того, чтобы каждый предприниматель мог комфортно и без лишней бюрократии развивать свой бизнес. Выработан и реализуется широкий спектр мер поддержки: от прямого доведения средств и снижения налогов до консультационного сопровождения бизнес-проектов. Сейчас важно помочь молодым специалистам максимально быстро найти работу, а также поддержать работодателей в ситуации, которая складывается в данный момент на рынке труда. В этом году уже более 200 предприятий региона включились в программу. Трудоустроено 75 молодых кузбассовцев, планируется, что до конца года программа охватит более 2,5 тыс. человек до 30 лет», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Чтобы воспользоваться субсидией, работодателю необходимо подать заявление с вакансией на портале «Работа России». Служба занятости населения подберет кандидатов и передаст необходимые сведения в фонд социального страхования (ФСС). Работодатель должен будет направить заявление в ФСС на выплату субсидии лично или через систему «Соцстрах».