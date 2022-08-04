Более 8,3 млн рублей перечислили кузбассовцы на восстановление инфраструктуры Горловки

Для сбора средств, организованного по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей, открыт специальный счет с реквизитами.

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.

В настоящее время на благотворительный счет от жителей Кузбасса поступило 8 млн 305 тысяч рублей.

Напомним, 15 августа планируется провести медиамарафон «Кузбасс – Донбассу» в поддержку Горловки с участием известных кузбассовцев. Трансляция будет организована в эфире и на сайтах телеканалов «Россия 24», «Кузбасс 1», «10 канал», а также на радио и в социальных сетях.

В помощь жителям Донбасса кузбассовцы также отправляют вещи первой необходимости, средства гигиены, одежду, учебники. Особая программа в нашем регионе подготовлена для ребят из Горловки. В этом году дети из Донецкой народной республики, представляющие Горловский центр туризма, краеведения и экскурсий, впервые приняли участие во Всероссийском туристическом слете в Кузбассе. Всего в регион на слет приехали 200 ребят из 13 регионов.

Команды прошли 100–120 км по среднегорному району Кузнецкого Алатау. Каждая сборная преодолела индивидуальный маршрут в зависимости от уровня подготовки. Успешно преодолев свои маршруты с отметками в контрольных точках, все команды встретились в итоговой точке маршрута – Лужбе. Сегодня, в финальный день слета, туристические команды вместе с министром образования Кузбасса Софьей Балакиревой совершат подъем, а также примут участие во Всероссийской викторине «Вершины воинской славы».

Ранее в Кузбассе гостили 47 ребят из Горловки. В течение трех недель они посетили Таштагольский район, Кемеровский, Прокопьевский и Новокузнецкий муниципальные округа. На протяжении всего отдыха с юными гостями из Горловки работал вожатский корпус регионального оздоровительно-образовательного центра «Сибирская сказка».