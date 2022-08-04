Для обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Кузбассе действуют федеральные и региональные меры поддержки.

«Информационные технологии – одна из тех сфер, которая больше всего пострадала от санкций. При этом она имеет огромное значение для развития и безопасности не только Кузбасса, но и всей страны. Важно стимулировать создание отечественных программных решений и разработок. Для успешного решения задач по импортозамещению в технологической сфере действуют беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Федеральные меры поддержки включают в себя грантовую поддержку отечественных разработок; снижение ставок по ипотечному кредитованию; снижение налоговых ставок; предоставление льготных кредитов; отсрочку от армии для сотрудников IT-компаний; упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях и другие меры. Со 2 августа подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва IТ-компании могут на портале Госуслуг. Заполненные формы будут приниматься до 11 августа.

Дополнительно к действующим федеральным в Кузбассе разработаны региональные меры поддержки. Так, для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в области информационных технологий, применяющих упрощенную систему налогообложения, действуют ставки налога 1 % при объекте налогообложения «доходы», 5 % – при объекте налогообложения «доходы минус расходы». Для организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, не менее чем в два раза снижены ставки налога на имущество.

Чтобы воспользоваться этими мерами, доля доходов компаний от деятельности в области информационных технологий должна составлять не менее 70 %. Также у организаций должна быть государственная аккредитация организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий.

Также в Кузбассе, на уровне муниципалитетов, прорабатываются еще несколько мер поддержки, которые планируется внедрить. Это возможность снижения не менее чем в два раза ставки земельного налога для объектов связи и центров обработки данных, и снижение не менее чем в два раза ставки арендной платы по договорам аренды муниципального имущества для таких объектов. Проекты должны быть рассмотрены на сессиях народных депутатов муниципалитетов.

Подготовлен и проходит процедуру согласования проект постановления о снижении не менее чем в два раза ставки арендной платы по договорам аренды государственного имущества.

В июне текущего года подписано постановление о дополнительном возмещении банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным для улучшения жилищных условий. В настоящее время вносятся изменения в части дополнения перечня категорий граждан, которые могут воспользоваться данной мерой поддержки сотрудниками компаний IT-сферы.

Разработаны и проходят процедуру согласования в Минцифры Кузбасса проект постановления и положение о предоставлении региональных грантов индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим деятельность в области IT на разработку отечественных IT-решений.

Помимо вышеперечисленных мер, IT-проекты и компании, внедряющие цифровые решения, могут получить государственную поддержку в рамках грантовых конкурсов, которые проводятся на федеральном уровне. В 2022 году IT-компании могут претендовать на гранты до 500 млн рублей. Например, фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) при поддержке Минцифры России была разработана программа акселерации для IT-компаний Акселератор «Спринт». От Кузбасса в прошлом году было заявлено пять компаний, две из которых стали финалистами акселератора. Фондом «Сколково» в рамках федеральных проектов «Искусственный интеллект» и «Цифровые технологии» в сентябре 2021 года была объявлена поддержка пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики. Грантополучателями фонда «Сколково» в 2021 году стали шесть организаций из Кузбасса.