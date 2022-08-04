Сборная СФО, в составе которой выступают спортсмены Кузбасса, лидирует в медальном зачете на Международных спортивных играх «Дети Азии». Сегодня в копилке юных атлетов Сибири 92 медали различного достоинства, 12 из них завоевали кузбасские спортсмены – 3 золота, 3 серебра и 6 бронзовых наград.

Первая медаль кузбассовцев была завоевана 29 июля. 14-летний пловец Андрей Еремин из Осинников в составе команды СФО взял серебро в эстафете 4×100 м (вольный стиль).

30 июля кузбассовцы завоевали две бронзы. В соревнованиях по тхэквондо третье место занял Андрей Чепелев. В весовой категории 48 кг кемеровчанин в стартовом поединке победил оппонента из Приморского края, а в полуфинале не смог одолеть киргизского соперника. Еще одну бронзовую медаль завоевала новокузнецкая пловчиха Алиса Михеева, которая замкнула тройку сильнейших на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Пока самым щедрым на медали для кузбассовцев стало 31 июля. Новокузнечанка Алиса Михеева завоевала свою вторую медаль. В финальном эстафетном заплыве 4×100 метров комплексным плаванием среди девушек второй стала команда СФО, в составе которой выступала кузбасская пловчиха. В этот же день кемеровчанин Марк Асмус взял две медали – серебряную в прыжках в высоту и бронзовую в прыжках в длину. В рамках турнира по легкой атлетике Мария Шуваева из Междуреченска завоевала бронзу в прыжках в высоту, а Михаил Юров из Новокузнецка занял третье место в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории 73 кг.

2 августа кузбасский легкоатлет Марк Асмус завоевал еще две медали: золото в эстафете 4х100 м и бронзу в эстафете 4х400 м. Елизавета Петрикова из Ленинска-Кузнецкого победила в соревнованиях по брейкингу – взяла золото в новом олимпийском виде спорта.

3 августа на Играх «Дети Азии» в финале турнира по стрельбе из пневматической винтовки на 60 метров Ариадна Панчук из Новокузнецка взяла бронзу. А Елизавета Петрикова в парных соревнованиях по брейкингу вместе с Анатолием Ворошиловым из Абакана завоевала свою вторую золотую медаль.

Напомним, VII Международные летние спортивные игры «Дети Азии» проходят во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие юные атлеты из 26 стран, которые разыгрывают медали в 19 видах спорта.

От Кузбасса на престижные соревнования в составе сборной команды Сибирского федерального округа отправились 12 спортсменов и 7 тренеров. Кузбассовцы борются за медали в таких видах спорта как бокс, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, танцевальный спорт, тхэквондо.