В девять вузов региона в этом году по целевому набору зачислено 712 человек. Больше всего первокурсников, которые будут получать специальность по направлению конкретных организаций или предприятий, поступили в Кемеровский государственный медицинский университет и Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию.

«Регион заинтересован в студентах, которые идут в вузы по целевому направлению от предприятий. После получения образования эти выпускники по условиям договора должны будут трудоустроиться на предприятие или в организацию Кузбасса, которые их направляли. Таким образом решается вопрос с притоком молодых кадров в важнейшие отрасли экономики региона. Кроме того, будущий работодатель, заинтересованный в получении высококлассного специалиста, обеспечивает им производственную практику, выплачивает дополнительную стипендию», — подчеркнула министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева.

Так, в Кемеровском государственном медицинском университете из 394 первокурсников-«целевиков» 322 будут обучаться по заказу министерства здравоохранения Кузбасса. Будущие сотрудники государственных больниц региона получат профессии по наиболее востребованным специальностям: 200 человек — «Лечебное дело», 101 — «Педиатрия», 15 — «Стоматология», 5 — «Медико-профилактическое дело» и 1 — «Фармация». Еще 72 первокурсника приняты по целевому набору для больниц Алтайского и Красноярского краев, Томской и Новосибирской областей, республик Тыва, Хакасия.

По заказу министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса в Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию на аграрные специальности (бакалавриат и специалитет) поступили 30 человек. Окончив вуз, они будут заниматься развитием перспективных направлений агропромышленного комплекса региона. Больше всего «целевиков» — 16 человек — направлены на обучение по специальности «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 7 — «Техника и технологии наземного транспорта», 4 — «Экономика и управление», 2 — «Ветеринария и зоотехния», 1 — «Техносферная безопасность и природообустройство».