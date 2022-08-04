С профессиональным праздником ветеранов и работников железнодорожного транспорта поздравил заместитель председателя правительства Кузбасса Андрей Панов. Он поблагодарил собравшихся за стабильную работу отрасли и высокие показатели по объемам грузоперевозок, которых удалось достичь несмотря на геополитические сложности.

«Кузбасс заинтересован в бесперебойном функционировании всех звеньев железнодорожной сети. Поэтому наш регион вносит свой весомый вклад в развитие российских железных дорог: мы обеспечиваем их рельсами, металлом, вагонами», – подчеркнул в приветственном слове Андрей Панов.

За многолетний труд и большой личный вклад в повышение эффективности работы железнодорожной системы региона, высокую самоотдачу и преданность своему делу Почетной грамотой губернатора Кузбасса отмечены 23 сотрудника. Областными медалями «За служение Кузбассу» награждены 12 человек, «За веру и добро» – 2 человека.

Медаль «За честь и мужество» вручена 21-летнему помощнику машиниста электровоза Александру Чернову за проявленный героизм, гражданскую активность, смелость и мужество при спасении людей из горящего автомобиля. 4 июня этого года во время ночной смены локомотивная бригада заметила быстро приближающийся к неохраняемому железнодорожному переезду автомобиль. Водитель не реагировал на сигналы машиниста, было предпринято экстренное торможение, но легковушка все же врезалась в подножку локомотива и отлетела на обочину. Александр Чернов, не раздумывая, бросился на помощь, вытащил зажатого в горящем авто человека и до прибытия скорой помощи оказывал ему первую помощь.

Также на торжественном собрании было отмечено, что с начала 2022 года на железную дорогу поставлено 14 единиц тягового подвижного состава, выполнена модернизация 4 секций грузовых электровозов. В июне открыто движение по проекту «Примыкание железнодорожного пути необщего пользования к путям общего пользования станции Бирюлинская», по которому в июне отправился первый контейнерный поезд с кузбасским углем в Китай.

Много внимания уделяется экологии и экологичности производства: завершена реконструкция очистных сооружений эксплуатационного локомотивного депо Белово.

На станции Бочаты сдан в эксплуатацию новый пешеходный мост, отвечающий всем современным стандартам комфорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Аналогов этому мосту на Западно-Сибирской железной дороге нет.