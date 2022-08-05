Сегодня в музее-заповеднике «Томская Писаница» любителей классической музыки ждет большой концерт с участием Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса, солистов Большого академического театра и солистов филармонии имени Б.Т. Штоколова.

В программе – шедевры мировой и отечественной музыки. Гостями фестиваля станут народная артистка России Ирина Долженко, обладательница сопрано Ксения Дежнева, российский оперный певец Владимир Комович и дипломант IX Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой Александр Мурашов. В концертной программе участвуют солисты филармонии – лауреаты международных конкурсов Елена Корчуганова (сопрано), Наталья Кузнецова (сопрано), Дмитрий Ганин (тенор), Евгений Дмитриев (бас).

В этом году из-за высокого уровня воды в Томи фестиваль пройдет на Поляне праздников – живописном месте, окруженном деревьями и наполненном ароматами летнего леса.

Начало концерта – в 19:00. Возрастное ограничение – 6+. Посещение доступно по «Пушкинской карте».