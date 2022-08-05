Обсуждали судьбу экспонатов и создание новых локаций для посещения. Одна из них открылась прямо на площадке проведения мероприятия. Итоги кропотливой работы узнавала Дарья Пономарёва.

Проект стартовал ещё в прошлом году. Кузбасс — не первый регион, в котором его презентуют. Но именно здесь подвели итоги работы форума и озвучили планы реализации президентской программы поддержки музеев. Теперь не только муниципальные, но и региональные организации смогут получить средства на реставрацию и развитие. При этом задача форума остается неизменной: привлечь внимание к уникальному культурно-историческому наследию, сделать частью выставок большее количество объектов и помочь в продвижении музеям.

Чтобы этого эффекта добиться, участникам форума задали вопрос: «Что бы вы показали в своём регионе туристу?». В ответ профессионалы отрасли рассказали об удачных площадках и выставках. Особое место среди них занял фестиваль «Динотерра», который впервые прошёл в Кузбассе. Самые популярные туристические места регионов отразили в экспозиции «Музейные маршруты России». Её презентовали сегодня в Театре драмы работникам культуры.

Расширение музейной карты страны — итог двухдневной работы форума. Он продолжит свою работу и в следующем году. В планах — развитие литературного, событийного и культурно-исторического туризма, в том числе и с помощью бизнеса. Соединение туризма и музейного дела поможет открыть Кузбасс с новой стороны не только его гостям, но и жителям, считают эксперты. А 43 музея региона станут не просто хранителями символов эпох, а частью современной жизни.