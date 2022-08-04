На календаре — последний месяц лета. Перепад дневных и ночных температур уже ощутим. Однако, количество желающих провести время под солнцем у воды не снижается. А значит, профилактические рейды представителей МЧС, социальных служб и общественников не теряют своей актуальности. В одном из них принимала участие и Елизавета Матико.

Август. По народному календарю купальный сезон завершён, но на Красном озере хватает отдыхающих. Кто-то приходит усилить загар, а кто-то и поплавать. Несмотря на то, что по периметру водоёма стоят знаки «Купаться запрещено!».

Рейды инспекторов Государственной инспекции МЧС проходят, как только наступают жаркие дни. Сегодня его посвятили профилактике. Проверяли, не оставлены ли без присмотра взрослых малолетние дети и нет ли у воды людей в состоянии алкогольного опьянения.

Учитывая, что место пользуется спросом, а купаться нельзя в течение всего купального периода, городская администрация обязана заботиться о безопасности жителей. У берегов дежурят спасатели. При этом, в первую очередь, ответственность за свою жизнь, заходя в воду, должен брать на себя сам купающийся.

Сегодня нарушителей обнаружено не было. Сотрудники в очередной раз напомнили о важности и необходимости контроля малолетних детей около воды и раздали листовки. Если соблюдены все правила — нахождение у воды станет не только приятным времяпрепровождением, но и безопасным.

Автор: Елизавета Матико