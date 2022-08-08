В среду в 18:30 губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответит на вопросы кузбассовцев из социальных сетей. В прямом эфире прозвучат ответы на самые популярные вопросы по 5 темам, выбранным по итогам голосования в Телеграм-канале «Цивилев.live» и на личной странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Кузбассовцы могут выбрать вопросы по темам:

— Выплаты пособий на детей от 0 до 3, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет;

— Благоустройство общественных пространств;

— Ремонт дорог;

— Качество воды;

— Транспортная реформа в Кемерове, в том числе обновление общественного транспорта;

— Запись на прием к врачам узкой специализации;

— Уборка территорий, в том числе очистка контейнерных площадок;

— Состояние детских площадок;

— Подготовка к новому учебному году, в том числе ремонт и строительство образовательных организаций;

— Строительство новых жилых домов.

Трансляцию можно будет посмотреть в Телеграм-канале «Цивилев.live» и в личных аккаунтах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».