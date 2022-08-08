Запуск спутника «Кузбасс-300» состоится с космодрома «Байконур» 9 августа в 08:52 по московскому времени. Прямая трансляция старта будет доступна на сайте. Спутник уже помещен в специальный контейнер и прошел интеграцию с ракетой-носителем. Позывной спутника – RS34S.

«Кузбасс-300» станет первым в истории российского космоса региональным спутником, запущенным на орбиту. Этот аппарат разработали наши школьники, студенты и ученые КузГТУ. Наноспутник весит всего 4 кг. В нем установлены видеокамеры и электронные системы, с помощью которых ребята будут из космоса наблюдать за экологической обстановкой в регионе», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Осуществлять дистанционное зондирование Земли для экологического мониторинга территории Кузбасса школьники и студенты будут на базе Центра управления полетами КузГТУ. Там же можно будет выходить на голосовую связь с экипажем МКС, принимать спутниковые снимки метеорологической обстановки, передавать команды управления на сверхмалые космические аппараты стандарта CubeSat, а также принимать изображения и результаты научных экспериментов со сверхмалых космических аппаратов. Центр управления полетами КузГТУ поможет сделать космос ближе и понятнее как студентам, так и школьникам Кузбасса.