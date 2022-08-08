Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин подписали договор о комплексном развитии СТК «Шерегеш». Это будет самый крупный проект в России по площади территорий, объемам строительства и инвестиций – 427 га. Реализация проекта рассчитана на 20 лет с объемом ввода 600 тысяч кв. м. Общий объем инвестиций составит 112 млрд рублей.

«Наша цель – сделать «Шерегеш» всесезонным курортом, центром притяжения жителей региона и туристов, вне зависимости от времени года. Нам важно, чтобы жители Кузбасса имели возможность отдыхать на курорте в комфортных условиях в любое время года. Для этого мы реализуем федеральные программы, привлекаем надежных инвесторов, заинтересованных в развитии Кузбасса. Значительный вклад в развитие «Шерегеша» будет сделан в результате реализации договора, который мы заключаем сегодня. Он включает в себя увеличение номерного фонда, строительство новых трасс и подъемников», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

План развития предусматривает строительство 37 апарт-комплексов на 7 585 номеров, термальных бассейнов, наземных парковок, магазинов, ресторанов, спа-центров с банными комплексами, и других объектов инфраструктуры. Для проведения массовых мероприятий предусмотрены общественные пространства, площади под проведение ярмарок и праздничных мероприятий, улицы для прогулок и отдыха. Вся территория будет пешеходной. Водители смогут оставлять свой транспорт в отдельно стоящих многоэтажных парковочных комплексах, на первом этаже которых разместят магазины, аптеки и сервисы.

В рамках заключенного договора будут построены 6 канатных дорог и 6 горнолыжных трасс, станций пересадок, снегоходные трассы, трассы для беговых лыж. Благоустройство и озеленение составит 548 тысяч кв. м. К строительству застройщик приступит уже этой осенью. Планируется строить по 4 комплекса на тысячу номеров в год. Первые объекты будут введены в эксплуатацию в 2024 году.

«Первый этап строительства включает два 7-этажных апарт-комплекса на 548 апартаментов. Здания будут объединены стилобатом, на котором расположится открытый бассейн и спа-центр с саунами и воркаут-зонами. В одном из апарт-комплексов расположится 5-звездочный отель на 165 номеров. Инфраструктура предусматривает детский центр, школу инструкторов и прокат горнолыжного оборудования, фитнес-центр. Любители лыж и сноуборда оценят ski-room площадью 600 кв. м. Под хранение сезонных вещей выделена зона кладовых, которые можно будет купить вместе с апартаментом. На склоне площадью 2 тысячи кв. м расположится большой ресторан с террасой, где смогут с комфортом разместиться 500 гостей. Зал для караоке будет ждать любителей ночного отдыха», – рассказал Евгений Мордовин.

Первые объекты появятся вблизи существующего подъемника Sky Way, что обеспечит доступ в формате Ski-in (попасть в гостиницу, не снимая лыж) и Ski-out (попасть на канатную дорогу от входа отеля).

Сейчас ведется выбор места под строительство подъемников и горнолыжных спусков в зоне «F». Одновременно формируются общественные пространства под строительство термальных комплексов площадью 30 тысяч кв. м и городские пешеходные улицы протяженностью 1 км 250 м.

Напомним, в Кузбассе реализуется комплексная программа развития СТК «Шерегеш» до 2025 года. Она включает в себя ряд проектов, направленных на усовершенствование инфраструктуры комплекса. Так, осенью 2022 года запланирован ввод в эксплуатацию реконструированных очистных сооружений. Проводится модернизация дорожной сети – до конца 2022 года будут построены объездная дорога Шерегеш – гора Мустаг, а также автодороги в зону «Шерегеша». Идут работы по строительству линейного кабельного сооружения для освещения горнолыжной трассы «Запад». Будет освещена как канатная дорога, так и трасса. В ноябре планируется запустить первую локацию вечернего катания. Трассы в результате будут доступны до 21:00 – 22:00 часов. Общий объем финансирования реализации комплексной программы составляет 5 млрд 906 млн 250 тысяч рублей, на 2022 год из них запланировано почти 1,8 млрд рублей.

Также в «Шерегеше» ведется работа на объектах, которые возводят в рамках соглашений, подписанных на ПМЭФ. Компания «Инфинити Капитал» строи канатную дорогу на горе Асыр, запуск запланирован в предстоящем зимнем сезоне. Ее пропускная способность – 2 400 человек в час. Она будет обслуживать несколько новых горнолыжных трасс, которые создадут в результате ее запуска. Помимо спортивных объектов, компания планирует за 5 лет построить в секторе «Е» модульный гостиничный комплекс, термальный комплекс, ресторан и гостиничный комплекс из отдельно стоящих домов.

Компания ООО «Развитие» реализует инвестиционный проект, который предусматривает строительство 100 модульных домов и СПА-центра на 200 посетителей. Проект будет реализован в несколько этапов до 2027 года, общий объем инвестиций – 350 млн рублей.

Компанией Gleden Invest Group запланировано строительство в Шерегеше горнолыжного комплекса в секторе «Б». Проект включает гостиницы 4*/5* и 3*/4* под брендом Azimut Hotels, комплекс апартаментов, шале, а также центральную площадь и улицы с ресторанами и торговыми точками, общежитие для персонала. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта от 5,5 до 8,8 млрд рублей.