По поручению губернатора Сергея Цивилева региональные министерства сельского хозяйства, образования, промышленности и торговли прорабатывают оптимальную модель логистического центра. Он будет заниматься централизованной поставкой продуктов питания в социальные учреждения.

«Создание логистического центра поставок продуктов питания местного производства – еще один шаг к здоровому питанию людей. Это позволит не только снизить себестоимость питания в социальных учреждениях и гарантировать ее безопасность, но и оказать существенную поддержку местным производствам, что особенно важно в текущей ситуации», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что логистический центр станет связующим звеном между фермерами и конечным потребителем – школой, детским садом, больницей и другими социальными учреждениями. Он будет предоставлять комплекс услуг по хранению, контролю качества и транспортировке продукции потребителям. Также возьмет на себя функции по закупке и доставке продукции, а значит, мелкие сельхозпроизводители смогут поставлять свою продукцию прямо с поля в хранилища центра.

Для создания логистических центров централизованных поставок продуктов питания местного производства в образовательные организации Кузбасса рассмотрен опыт создания логистических центров в Республике Башкортостан и Волгоградской области. На этой основе сформулированы направления для кузбасской модели логистического центра. В настоящее время региональная модель центра дорабатывается с привлеченными к работе федеральными партнерами.

В качестве пилотной территории выступит Топкинский муниципальный округ. Уже подготовлены перечень и потребность в необходимых продовольственных товарах на 2022-2023 годы для поставок в школы и детские сады округа.

Логистические центры смогут пополнять мясо говядины, свинины, птицы; сливочное масло; куриное яйцо; пшеничная мука; хлеб и хлебобулочные изделия; манная крупа; макаронные изделия; картофель и корнеплоды; капуста, лук; молоко и молокопродукты местного производства.

Для определения требований к техническому заданию, для создания единого центра закупок продуктов для школ и детских садов потенциальному поставщику необходимы не только объемы требуемого ассортимента, но и контрактная стоимость закупаемых продуктов по каждому наименованию. В настоящее время в Кузбассе работают два крупных логистических центра поставок – торговые сети «Мария-Ра» и «Магнит». Кроме того, торговая сеть «Пятерочка» выступила с инициативой реализации в регионе проекта «Овощехранилище». Это позволит увеличить мощности сезонного хранения местной овощной продукции, соответственно, долю товаров местных производителей в ассортименте магазинов. Сейчас средняя доля продаж товаров кузбасских производителей составляет порядка 20 %. В торговых сетях «Бегемаг», «Магнит», «Пятерочка» доля местных производителей в ассортименте социально значимых товаров составляет более 45 %.