Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с президентом союза конькобежцев России Николаем Гуляевым. На встрече обсудили развитие конькобежного спорта в регионе, в частности, в дисциплине «шорт-трек».

«Сейчас мы делаем все, чтобы вернуться к тем лидирующим позициям, которые были у Кузбасса. Мы развиваем инфраструктуру, строим и ремонтируем объекты, чтобы у жителей региона была возможность заниматься всеми видами спорта. В настоящее время конькобежный спорт в регионе активно развивается, большую роль в этом сыграло открытие нового ледового дворца “Кузбасс”. В новом тренировочном году более 260 спортсменов-конькобежцев начнут здесь спортивную подготовку», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Большое внимание было уделено развитию спортивной инфраструктуры и проведению в Кузбассе соревнований по конькобежному спорту. На совещании также было решено подписать соглашение о сотрудничестве между правительством Кузбасса и Общероссийской общественной организацией «Союз конькобежцев России» в рамках X Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

В рамках поездки в областную столицу делегация посетила ледовый дворец «Кузбасс», встретилась с конькобежцами в Спортивной школе олимпийского резерва №2.

«Я осмотрел спортивные объекты в Кемерове и приятно удивлен. В феврале 2023 года вы будете принимать международные игры “Дети Азии” в дисциплине “шорт-трек”, все условия для этого у вас есть. Я вижу заинтересованность в развитии, со своей стороны мы будем всячески поддерживать», – подчеркнул Николай Гуляев.