В Горловку из Кузбасса доставлено 15 единиц техники

Кузбасс ведет активную подготовку к масштабной восстановительной работе в Горловке. Одна из основных проблем в городе – недостаток техники. Она постепенно решается в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между правительством Кузбасса и администрацией Горловки. Еще одна партия техники поступила в город.

В Горловку доставили 5 автобусов ПАЗ для обновления автобусного парка, 3 трактора «Беларус» производства Минского тракторного завода, 3 прицепные уборочные машины, 4 автомобиля УАЗ «Патриот» для нужд коммунальных предприятий города. Напомним, ранее в город от Кузбасса поступило 5 комбинированных дорожных машин производства Кемеровского опытного ремонтно-механического завода, навесное оборудование и комплекты для годового технического обслуживания, расходные материалы, инструменты.

«Всего в Горловку от Кузбасса до конца года будет поставлена 181 единица техники. Я хочу выразить огромную благодарность команде Кузбасса, которая работает в Горловке вместе с нами. Уверен, что те планы, которые мы выстроили, будут воплощены в жизнь», – отметил глава администрации города Горловка Иван Приходько.

Кроме того, кузбассовцы перечисляют средства на помощь Горловке. Для сбора средств, организованного по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей, открыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.

В настоящее время на благотворительный счет от жителей Кузбасса поступило 11 млн 87 тысяч рублей.