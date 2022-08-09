Школа поселка Старопестерево Беловского округа и школа № 14 в Юрге капитально отремонтированы и полностью переоснащены в рамках губернаторской программы «Моя новая школа». Сейчас в образовательных учреждениях ведутся последние приготовления к открытию – завершается сборка мебели и оборудование классов.



«Мы создаем одинаковые условия для комфортной жизни каждого кузбассовца – как в городах, так и в сельских территориях. Мы строим и открываем школы, детские сады, больницы, ФАПы, дома культуры, спортивные площадки и культурные центры во всех территориях. С 2018 года в регионе полностью отремонтировано 29 школ, еще в 12 сейчас идут работы. Старые учреждения образования в малых городах и сельских территориях превращаются в современные цифровые центры, где ребята могут не только получить знания по школьной программе, но и заниматься наукой, робототехникой в предметных лабораториях при школах. Это возможность углубленно изучать предметы для успешного поступления в вузы, определения с будущей профессией», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Школу на 500 учеников в Старопестерево построили в 1962 году. Сейчас это современный образовательный комплекс с цифровым оснащением классов, футбольным полем, хоккейной коробкой и спортивно-игровым комплексом во дворе. Кроме того, для школьной команды спасателей создали 100-метровую тренировочную полосу со специальным оборудованием предпрофессиональной подготовки для будущих пожарных. Объект сдадут к началу учебного года.



В Юрге почти 1 300 учеников, которые на время ремонта были распределены по другим школам, этот учебный год начнут в родных классах. При выполнении проекта были учтены традиции школы: здесь оснащены классы полиции (действуют в школе много лет, в них учатся 75 ребят) и помещения для занятий юнармейцев (посещают 125 детей). В учебных классах установлены интерактивные доски, специальные лабораторные столы и эргономичная школьная мебель. Обновлено помещение школьного музея «Боевая слава 303-й Краснознаменной стрелковой дивизии», который был организован более 30 лет назад. В нем хранятся фронтовые письма-треугольники, пули, погоны, дневниковые воспоминания и многие другие экспонаты.



Перед стартом учебного года во всех образовательных учреждениях региона проведены текущие ремонты и частичная замена мебели и оснащения. В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Новокузнецкого округа за лето сделали косметический ремонт. Продолжается ремонт спортивных залов в Красулинской школе, а в школах Куртукова, Елани в Кузедеевском детском саду частично отремонтировали кровли. В Кузедеево идет к завершению капитальный ремонт пищеблока и школьной столовой. В поселке Рассвет проделана работа по повышению устойчивости здания Куйбышевской школы: укреплен каркас здания, усилены фундамент и кровля, смонтирован фасад с утеплением. Ремонтные работы ведутся и на пришкольной территории, где устанавливают новое уличное освещение и детскую площадку с элементами автогородка. В детских садах поселков Чистогорский, Металлургов и села Атаманово отремонтированы пищеблок, прачечная и санузлы. В детских садах Загорского, Чистогорского и Степного обустроены эвакуационные выходы и наружные пожарные лестницы. Кроме того, в округе готовятся к открытию шесть образовательных центров «Точка роста» в Елани, Сосновке, Осиновом плесе, Ильинке, Рассвете и Металлургов.



В Кемерове во время подготовки к новому учебному году в 34 учреждениях выполнен капитальный ремонт помещений, строительных конструкций зданий и территорий образовательных учреждений. К началу учебного года будут отремонтированы спортивные залы в школах № 91, № 49, № 33, крыльцо в школах № 69, № 39, № 58, заменены ветхие оконные блоки в школе № 77. В детских садах № 163, № 132 и № 48 будут установлены новые прогулочные веранды. Отремонтируют крыши в школах № 32, № 44, № 69, № 50, № 101, № 163 и станции юных техников «Поиск», завершится капремонт зданий школы № 18 и детского сада № 218. Также в рамках программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива» благоустроят спортплощадки на территории школ № 93, № 39, № 24, лицея № 62 и гимназии № 17.



В Новокузнецке сейчас идет комплексный капитальный ремонт двух школ, в 21 образовательном учреждении проводят текущие работы, в 12 из них – ремонт кровель. В частности, работы по ремонту кровли ведутся в специальной школе № 78. Специалисты выполнили демонтаж старого покрытия, сделали теплоизоляцию, уложили арматурную сетку и стяжку на основном здании, приступают к работам на кровле бассейна. Также кровли отремонтируют в школе № 13, детских садах № 226 и № 238, специальной школе-интернате № 20. В спортшколе № 47 идет ремонт фасада. На территории гимназии № 10 делают спортивную площадку с резиновым покрытием, осталось установить баскетбольные кольца и волейбольные сетки и выполнить разметку. Также устройство спортивных площадок идет на территориях школ № 14 и № 23, специальной школы № 53, ДЮСШ № 3, детского дома «Остров Надежды».



В Ленинске-Кузнецком продолжается работа комиссии по проверке готовности образовательных организаций к новому учебному году. Уже приняты все 17 школ, в ближайшее время проверят Дворец творчества детей и учащейся молодежи, детские сады и детский дом № 1. Кроме того, в школе № 42 продолжается капитальный ремонт в рамках губернаторской программы «Моя новая школа».



В Юрге приемка школ продолжится до 10 августа. На сегодняшний день уже семь школ прошли обследование комиссии. В школе № 6 летом в рамках проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива» установлена спортплощадка. В школе № 15 продолжается ремонт малого спортивного зала.



До начала учебного года все учреждения области пройдут проверку на пожарную и антитеррористическую безопасность, соответствие всех помещений санитарным требованиям, готовность пищеблока, актового и спортивных залов, учебных кабинетов, а также доступность образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.