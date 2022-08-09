Сегодня с космодрома «Байконур» стартовал первый в истории региональный спутник. Уникальность этого малого космического аппарата в том, что его разработали и собрали школьники и студенты под руководством ученых КузГТУ.

«Сегодня кузбасская наука и образование сделали еще один огромный шаг вперед — теперь мы не просто будем сторонними наблюдателями развития и применения космических технологий, но и реальными участниками этих процессов. Наши школьники будут использовать свой кузбасский спутник для научных работ в области экологии. Это очень перспективное новое направление для высшей школы, производственной сферы и экономики региона», — отметил Сергей Цивилев.

Спутник «Кузбасс-300» вышел на заданную орбиту — около 600 км над Землей. Аппаратура спутника будет осуществлять передачу на Землю данных телеметрии, голосовых сообщений, а также фотоснимков с камеры.

Размер кузбасского наноспутника 340x100x100 мм. На корпусе закреплены 14 солнечных панелей, аккумуляторная батарея, камера, система ориентации положения камеры в направлении Земли с точностью один градус. Аппарат может работать в диапазоне температур: от –100 до +150 °C.

Разработка и сборка спутника «Кузбасс-300» проходила в рамках научно-образовательного проекта Space-PI при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям.

Радиолюбители смогут запеленговать сигнал спутника «Кузбасс-300» на частоте 435 МГц. Позывной — RS34S.