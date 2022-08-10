Ребят ждут 5 насыщенных дней, в течение которых запланирован сплав на катамаранах по реке Кия, посещение уникального Шестаковского комплекса, Центра мордовской культуры, мастер-классы, игры, песни у костра.

«Отдых в палаточном лагере подразумевает не только игры и развлечения. За время смены ребята приобретут много новых и полезных навыков: специалисты научат мерам безопасного поведения на воде и оказанию первой медицинской помощи, расскажут и покажут, как правильно использовать средства спасения», – рассказала начальник управления образования Чебулинского муниципального округа Любовь Погожева.

Палаточный лагерь «Динотерра» расположен в сосновом бору недалеко от поселка Верх-Чебула. До 2014 года здесь действовал детский лагерь «Колосок», в котором ежегодно отдыхали сотни девчонок и мальчишек. В этом году лагерь вновь распахнул свои двери. В ходе подготовки к открытию была проделана большая работа — на средства из местного бюджета восстановлен водопровод, заменена электролиния, отремонтированы столовая и сцена, а при финансовой поддержке министерства образования Кузбасса приобретены новые палатки и катамараны.

Работа лагеря палаточного типа «Динотерра» проходит в 3 заезда, всего за сезон в нем отдохнут почти 150 детей.