20 и 21 августа с 10:00 до 20:00 в Кемерове на бульваре Строителей состоится фестиваль фермерской еды «СВОЕ». Он проходит в крупных городах России с 2017 года. В этом году впервые его примет Кузбасс.

В рамках фестиваля состоится ярмарка фермерских товаров от 100 местных сельхозтоваропроизводителей, которая будет сопровождаться обширной культурной программой, мастер-классами. Кузбассовцы смогут не только приобрести продукцию местного производства, но и лично пообщаться с фермерами, ознакомиться с разнообразием продукции, выпускаемой в Кузбассе, приобщиться к фермерской культуре и узнать, как и из чего фермеры производят качественные натуральные товары.

С 2017 по 2021 годы фестиваль «СВОЕ» прошел в 11 крупных городах России: Архангельское, Тула, Ижевск, Великий Новгород, Москва, Барнаул, Гатчина, Чебоксары, Орел, Курск, Улан-Удэ, а также в этнографическом парке-музее «Этномир» в Калужской области. В нем приняли участие более 1000 фермерских хозяйств, его посетили свыше 1 млн человек. Фестиваль проводится с целью поддержки и развития фермерских проектов и малого агробизнеса, популяризации фермерской продукции.