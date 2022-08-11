Всего в регионе действует 561 культурно-досуговое учреждение. 477 из них находятся в сельской местности.

«Нам важно, чтобы все муниципалитеты равномерно и полноценно развивались – как города, так и сельские территории. Мы создаем все условия для того, чтобы кузбассовцы имели возможность работать и отдыхать в комфортных условиях. Именно дома культуры становятся центром досуга, местом реализации своих талантов для жителей небольших сел, деревень, поселков. Поэтому оснащению и приведению таких объектов в порядок уделяем особое внимание. На строительство, модернизацию и ремонт направляем федеральные, региональные и муниципальные средства, для этого в регионе реализуются профильные программы. За 4 года благодаря этому обновлено 160 клубов и домов культуры», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Обновление домов культуры идет по нацпроекту «Культура», федеральному проекту «Культура малой родины», по региональным государственным программам «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса» и «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», а также за счет средств муниципальных образований.

В текущем году по нацпроекту «Культура» откроется новый сельский Дом культуры на 50 мест в селе Заречное Беловского городского округа, общий объем финансирования составил 29,8 млн рублей. По федеральной программе «Культура малой родины» в 2022 году модернизировано два ДК – в селе Симбирка Ижморского муниципального округа и в Таштаголе. До конца года обновят еще 8 домов культуры: Преображенский СДК Тяжинского округа, Центр досуга молодежи поселка станции Юрга-2 Юргинского округа, Хахалинский сельский клуб Беловского округа, Городской Клуб горняков Гурьевска, СДК Ленинск-Кузнецкого округа, Серебряковский филиал № 9 Межпоселенческой централизованной клубной системы в Тисульском округе и Осиногривский сельский Дом культуры поселка Трещевский Топкинского округа. Общее финансирование составило около 17,9 млн рублей, из них 14,2 млн рублей – средства федерального бюджета.

В мае 2022 года в адрес Минкульта России направлена заявочная документация на модернизацию 14 ДК в рамках нацпроекта «Культура», которые планируется обновить в 2023 – 2024 годах. Итоги конкурсного отбора будут известны в октябре 2022 года.

Так, на 2023 год поданы заявки на обновление 8 учреждений культуры в Белове, Междуреченске, Калтане, Прокопьевске, а также в Промышленновском, Мариинском округах и Таштагольском районе. В 2024 году модернизация коснется еще трех учреждений культуры в Кемерове, Анжеро-Судженске и Мариинском округе. Также подана заявка на строительство трех объектов культуры – двух домов культуры ДК на 100 мест каждый в Ленинск-Кузнецком и Чебулинском округах и ДК на 200 мест в пгт Зеленогорский Крапивинского округа.

По федеральному проекту «Культура малой родины» ежегодно 10 ДК улучшают материально-техническую базу: приобретается световое и звуковое оборудование, кресла для зрительного зала, одежда сцены, сценические костюмы.