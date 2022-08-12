Восьмиэтажный дом в Мысках построили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Из 48 квартир в нем 38 предоставят новоселам льготных категорий. Уже сегодня в собственное жилье смогут заехать 12 детей-сирот, две многодетные семьи и два инвалида. В ближайшее время ключи получат еще 22 семьи.

«В Кузбассе реализуются меры социальной поддержки, которые позволяют поддержать наших жителей. Набор этих мер постоянно совершенствуется, становясь более адресным и, следовательно, действительно полезным для их получателей. Предоставление жилья кузбассовцам из социально незащищенных категорий – одна из приоритетных задач. Сразу в нескольких муниципалитетах сейчас строят 19 многоквартирных домов, часть квартир в которых будут предоставлены детям-сиротам. В этом году квартиры в новостройках уже получили дети-сироты в Юрге, Междуреченске, Гурьевске и Белове. Сегодня социальный дом заселяют в Мысках», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Квартиры для льготников сданы под ключ. Новый дом отвечает современным требованиям энергоэффективности, в подъездах и квартирах созданы условия для маломобильных граждан. Дом расположен в перспективном для жилищного строительства районе Мысков. В непосредственной близости находятся одна из крупных школ города, детский сад, рядом проходит городской автобусный маршрут.

С этого года квартиры детям-сиротам в Кузбассе предоставляют не только в новостройках. Утверждены дополнительные меры — жилье приобретается за счет денежного сертификата на сумму до 1,4 млн рублей в любой территории региона. По данной программе с начала года уже выдано 122 сертификата, на 54 из них уже приобретено жилье. Если стоимость приобретаемого жилья меньше размера выплаты, средства перечисляются в размере его фактической стоимости. Также сертификат может покрывать лишь часть цены за жилье, остальное можно внести из ипотечных или личных средств, материнского капитала.

Оформление и выдача сертификатов происходит на базе министерства образования Кузбасса. Подробная информация о том, какие документы нужно предоставить, размещена на сайте. Пакет документов можно принести лично в региональный Минобр, либо отправить по почте. В течение 30 дней со дня регистрации заявления ведомство проведет проверку на право получения соцвыплаты. В среднем с момента подачи документов до приобретения жилья по сертификату уйдет от 4 до 7 месяцев.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (3842) 36-27-78, 8 (3842) 58-47-06, 8 (960) 915-78-64.

МКД, в которых будут предоставлены квартиры детям-сиротам, в настоящее время строят в Кемерове (5 домов), Анжеро-Судженске и Юрге (по 3 дома), Мариинском округе (2 дома), Ленинске-Кузнецком, Промышленновском, Гурьевском, Крапивинском, Тяжинском и Яйском округах (по 1 дому).