Проект постановления Правительства о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Кузбасс» подготовлен Минэкономразвития России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Особая экономическая зона “Кузбасс” даст новый импульс развитию региональной экономики. Этот проект важен для Кузбасса как в плане диверсификации, так и для формирования условий для комфортной жизни людей. Будут реализованы новые проекты, не связанные с добычей угля», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

На территории ОЭЗ пять якорных резидентов планируют реализацию проектов по производству извести, минеральных удобрений (аммиак и гранулированный карбамид, жидкая углекислота), продуктов переработки зерна амаранта, а также медицинской мебели, продуктов питания и иной продукции.

Правительством Кузбасса на развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории ОЭЗ «Кузбасс» за счет средств регионального бюджета в рамках одобренного бюджетного инфраструктурного кредита до 2025 года планируется направить более 3 млрд рублей для строительства инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны.

«Минэкономразвития России совместно с регионом проводят комплексную работу по диверсификации экономики Кузбасса. Так, резидентами создаваемой ОЭЗ планируется вложить более 92 млрд рублей инвестиций, создать порядка 1,2 тысячи новых рабочих мест», – отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.