Первый импортозамещающий проходческий комбайн будет работать на шахте имени С.Д. Тихова. Горная техника – совместный продукт машиностроителей Ясиноватского машиностроительного завода «ТоргИнвест» (Ясиноватая, Донецкая Народная Республика), Кузбасского электромашиностроительного завода (Кемерово) и компании «Ильма» (Томск).

«Это реальный результат соглашения о сотрудничестве между машиностроителями Донбасса и Кузбасса, которое было подписано в июне этого года на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Это взаимовыгодный контракт. Кузбасский завод “ТоргИнвест” производит взрывозащищенные электродвигатели и вентиляторы для работы в агрессивных средах. Теперь вся проходческая техника “Ясиноватского машиностроительного завода” оснащается взрывозащищенными электродвигателями кузбасского производства. Это большой шаг вперед в импортозамещении», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Имея в своем арсенале хорошо подготовленную материально-техническую базу, высокопрофессиональный кадровый состав и удобное логистическое расположение, «ТоргИнвест» стал инициатором этого проекта. Завод планирует поставлять угледобывающим предприятиям Кузбасса проходческую технику НПО «ЯМЗ», а также обеспечивать гарантийное и постгарантийное обслуживание. Такая межрегиональная кооперация может дать кумулятивно-синергический эффект для экономики России и ДНР, позволит обеспечить стабильной работой сотрудников кемеровского и ясиноватовского предприятий и создать новые высокопроизводительные рабочие места.

«Произошло закономерное событие в построении взаимоотношений Донбасса и Кузбасса, предоставившее возможность для развития промышленных предприятий, обмена опытом, сохранения научного потенциала и внедрения инновационных решений в выпускаемую горнопроходческую технику. По факту запуск одного производства порождает другое, создается новая продукция и гарантированные рабочие места для квалифицированных рабочих и инженеров», – отметил директор по развитию ООО «НПО «Ясиноватский Машиностроительный Завод» Андрей Хлыстик.

Томская компания «МП «Ильма» оснастила комбайн системой автоматизации и управления оборудованием, которая отвечает требованиям искробезопасности и взрывозащиты.