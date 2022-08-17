За последние 4 года на юге Кузбасса построили 2 новые современные школы – в Новокузнецке и Новокузнецком округе, еще одна будет построена в столице южной агломерации в 2023 году. По губернаторской программе «Моя новая школа» капитально отремонтировали и оснастили 10 школ. В рамках нацпроекта «Демография» построили 8 детских садов, еще 4 строятся в настоящее время. В рамках региональной программы «Мой новый детский сад» будут отремонтированы еще два дошкольных учреждения.

«У жителей Кузбасса есть возможность выбора, где жить и работать – в большом городе или в малых городах и селах. Для этого созданы одинаковые условия и равные возможности для развития, чтобы кузбассовцы чувствовали себя максимально комфортно. Большое внимание уделяем образованию кузбассовцев – начиная от детского сада и заканчивая вузом. Жители региона должны получать качественное образование в современных условиях. Все преобразования, которые проводятся, направлены на всестороннее развитие наших детей. Важно, что в проектировании новых детских садов, школ и колледжей задействованы и ребята, и родители, и педагоги», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Так, в Киселевске за 4 года построено и отремонтировано 4 образовательных учреждения. В рамках госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» капитально отремонтирован лицей № 1. Во всех учебных кабинетах установлены интерактивные доски, частично реконструированы спортивный и актовый залы. Одним из нововведений стало деление кабинетов по предметным областям: филологии, математики, информатики, иностранного языка. Созданы условия для занятий творчеством: для учащихся смонтирована активная акустическая система, цифровое пианино и микшерские пульты.

После капремонта по губернаторской программе «Моя новая школа» в 2021 году в городе открылась школа № 31. Для учеников установлены волейбольная и баскетбольная площадки, площадка для занятий воркаутом и новая беговая дорожка. Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы необходимые условия: пандус, санитарные комнаты и подъемный механизм. Для проведения внеурочных занятий в начальной школе установлен интерактивный пол. Помимо этого, в обновленной школе появилось оборудование для учебных мастерских.

В 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» в Киселевске открылся новый детский сад «Умка» на 209 мест. Открытие детского сада позволило снизить очередность детей раннего возраста и создать в городе дополнительно 43 рабочих места. В детском саду функционирует кабинет психолога, в котором имеется оборудование для сенсорики и релаксации, а также интерактивная песочница для развития и обучения по различным обучающим программам. Помимо этого, в детском саду работает физиокабинет, бассейн и спортивный зал, оснащенный детскими тренажерами и спортивным оборудованием.

Также в рамках нацпроекта в 2021 году в Киселевске построен детсад «Парк детского периода», рассчитанный на 190 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В здании предусмотрены медицинский, пищевой, прачечный блоки, спортивный и музыкальный залы, кабинеты для дополнительных занятий, психологической и логопедической помощи. Оборудованы восемь многофункциональных игровых площадок. Функционируют 4 мобильных трансформируемых образовательных сектора: «Я Кузбассовец», «80 дней вокруг света», «Миллион лет до нашей эры», «Безопасное детство».

В рамках нацпроекта «Образование» на базе школы № 25 Киселевска в текущем году откроется детский технопарк «Кванториум», ориентированный на дополнительное образование естественно-научной и технической направленностей.

Ремонтируют и открывают новые учебные заведения в Прокопьевском округе. В поселке Трудармейский в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» открылся новый детский сад «Чебурашка» на 4 ясельные группы. Он включает в себя 8 групповых помещений, соляную пещеру, сенсорную комнату психологической разгрузки и другие служебные и производственные помещения. Отличительной особенностью детского сада «Чебурашка» является использование интерактивных проекций в работе с детьми дошкольного возраста: «Интерактивные пазлы», «Интерактивные кубики» и «Интерактивная панель» с логопедическим комплектом из 315 развивающих игр «Умный ребенок».

В рамках нацпроекта «Демография» Терентьевский детский сад увеличил количество мест благодаря вводу нового дополнительного корпуса на 100 человек. В здании для маломобильных посетителей предусмотрен пандус, лифт с установкой телефона для экстренного вызова. Детский сад имеет художественно-эстетическую направленность. Предусмотрены изобразительная и театральная студии и мультстудия, в которых дети сами могут придумывать сценарии и снимать мультфильмы. Оркестровый класс оснащен инструментами Карла Орфа, а интерактивный напольный аттракцион «Веселые клавиши» позволяет создавать мелодии нестандартным способом, развить у детей чувство ритма, музыкальный слух.

В Гурьевском округе в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» капитально отремонтировали Горскинский детский сад «Радуга». На базе Гурьевских школ № 11, № 5 и Салаирской школы № 25 к новому учебному году будут открыты центры «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности.