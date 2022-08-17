В Кузбассе продолжается сбор средств на помощь в восстановлении инфраструктуры Горловки

В настоящее время на благотворительный счет кузбассовцы перечислили 28 млн 621 тысячу рублей. Напомним, в рамках прошедшего 15 августа медиамарафона только за один день было собрано 11 млн 524 тысячи рублей.

По инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет. Помощь можно направить по реквизитам:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Кроме того, перечисление можно сделать по QR-коду.

Средства будут направлены на восстановление разрушенных объектов, приобретение оборудования для школ, больниц, детских садов.

Кроме того, в Кузбассе проходят акции в поддержку специальной военной операции Российской Армии на Украине. В поселке Чистогорский Новокузнецкого муниципального округа состоялся митинг-концерт «Zа Россию». Артисты и творческие коллективы округа исполнили патриотические песни. На концерте присутствовали жители поселка, а также члены районного Совета ветеранов, которые в этом году отметили 35-летний юбилей общественной ветеранской организации.