Федеральная инновационная экспериментальная площадка «Колледж креативных индустрий 42» будет работать на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства. В этом году такие учебные заведения профобразования откроются в семи пилотных регионах страны, Кузбасс стал первым в России.

«В Кузбассе мы создаем все возможности для того, чтобы молодежь могла реализоваться. Мы разрабатываем и реализуем меры поддержки во всех областях – в сегодняшних экономических реалиях очень важно поддержать молодых людей, дать им те инструменты, которые помогут им воплотить в жизнь все идеи и планы. Мы стараемся давать нашей молодежи возможность получать любое образование, не выезжая за пределы региона. В 2020 году мы открыли школу креативных индустрий как направление дополнительного образования. Сегодня возникла идея присоединить эту школу к колледжу, чтобы начинать обучать детей с 1 класса. Креативные индустрии сейчас востребованы. Наша задача – сделать так, чтобы у ребят была возможность получить необходимые навыки и сразу после окончания колледжа включиться в работу. Выпускников ждут в разных отраслях экономики региона, бизнесе, государственном управлении. Мы уверены, что вы сделаете наш Кузбасс еще лучше, еще интереснее и комфортнее», – сказал в приветственном слове первым студентам колледжа губернатор Сергей Цивилев.

Первый набор колледжа – 75 ребят 9 и 11 классов, они будут обучаться по направлениям «Графический дизайнер» и «Техника и искусство фотографии». Все места бюджетные. Программа обучения для дизайнеров рассчитана на 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) и 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов). Фотографы будут обучаться 2 года 10 месяцев (только на базе 9 классов). Кроме того, в обеих программах предусмотрен блок занятий по интеллектуальной собственности и праву в креативном бизнесе.

Для обучения специалистов креативных индустрий за счет регионального бюджета оборудованы лаборатории с самым современным оснащением. Студенты смогут получить все навыки, чтобы после окончания учебы сразу включиться в работу на предприятиях и в организациях региона.

Поздравить преподавателей и студентов Кузбасса с открытием первого в России колледжа креативных индустрий приехала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Марина Софронова.

«Это новое направление для Министерства профобразования РФ. Данный блок имеет стратегическую и ключевую задачу по подготовке квалифицированных кадров. Важнейшая задача – развитие творческого мышления молодежи в контексте общекультурных ценностей страны и региона. Нужно сохранять и развивать традиционные промыслы и аутентичные технологии, которыми гордились испокон веков наши предки. Дать им новый импульс развития с помощью тех новых цифровых технологиях, которые есть в арсенале специалистов креативных индустрий», – отметила Марина Софронова.