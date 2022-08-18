21 августа на аэродроме «Кемерово-Северный» в рамках традиционного фестиваля «Небофест» состоится Кубок «Мой спорт» по интерактивному футболу в FIFA 22. Призовой фонд победителю Кубка – 50 тысяч рублей.

Это мероприятие будет первым в истории, проведенным в гибридном формате. Участникам нужно не только уметь играть в FIFA, но и быть спортивными и выполнить упражнения: берпи на время, чеканку мяча и «змейку». Качественное выполнение упражнений даст преференции в выборе команды перед матчем.

Играть в FIFA 22 будут на платформах PS4 и Xbox. Кубок пройдет по системе на выбывание: первый, второй, третий круг, полуфинал и финал.

Желающим участвовать нужно заполнить анкету и прикрепить все запрашиваемые документы по ссылке. На этой же странице можно прочитать регламент соревнований, чтобы не упустить ничего важного.

Заявки на участие принимаются до 19:00 (по кемеровскому времени) 19 августа. Заявки, поданные позже обозначенного времени, рассматриваться не будут. Допускаются заявки от спортсменов старше 12 лет, как профессионалов, так и любителей.

Напомним, «НЕБОФЕСТ» – мультиформатный фестиваль, который в этом году пройдет уже в третий раз. Традиционно зрителей ждет парашютная программа, фудкорт с разнообразной кухней, ежегодный граффити-фестиваль, необычный творческий арт-квартал, яркие фотозоны, множество активностей для детей любого возраста и их родителей, маркет изделий ручной работы и мастер-классы, много спорта, развлечений, активностей и показательных выступлений.

Для зрителей и участников фестиваля в этом году выступят группа «МультFильмы», «Глеб Самойлов & THE MATRIXX», которые исполнят лучшие композиции «Агаты Кристи», и Найк Борзов.

Вход на фестиваль для зрителей будет бесплатным. В сообществе фестиваля «НЕБОФЕСТ» будут появляться все актуальные новости и изменения, касающиеся мероприятия.