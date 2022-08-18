В Центр управления полетом (ЦУП) КузГТУ поступила информация от радиолюбителей Москвы и Рязани о получении данных телеметрии со спутника «Кузбасс-300».

«Здравствуйте. Поздравляю Ваш коллектив с успешным запуском МКА «Кузбасс-300» и с 300-летием Кузбасса, соответственно. Принимал телеметрию с вашего спутника. Хороший сигнал. В закрепе скрины с принятой телеметрией спутника с позывным RS34S. Дата и время приема 10.08.2022 23:04 мск (20:04 UTC) QTH KO85up (Москва)»;

«Здравствуйте! Принял телеметрию со спутника «Кузбасс-300». Скриншот с принятой телеметрией во вложении. Дата и время приема: 14.08.2022 г. 10:12 МСК. В скриншоте время неправильное, делал IQ-запись и потом дома декодировал. QTH: Рязань. Оборудование: RTL SDR, антенна – самодельная Яги 3V4U».

С успешным началом работы на орбите первого регионального спутника «Кузбасс-300» коллектив разработчиков поздравил губернатор Сергей Цивилев.

«Благополучный выход нашего спутника на орбиту и его стабильная работа в условиях открытого космоса лишний раз доказывают высокий уровень профессионализма кузбассовцев в сфере космических технологий. Летательный аппарат, собранный студентами и школьниками, передает данные для научных исследований в сфере экологии. Они позволят проводить мониторинг состояния воздуха и динамических изменений грунтов рядом с промышленными предприятиями, в том числе угольными. Это даст нам возможность оперативно выявлять возможные загрязнения и вредные выбросы и оперативно принимать меры», – отметил Сергей Цивилев.

В течение прошедшей недели в Центре управления полетами Кузбасского государственного технического университета проводили «тренировочные» сеансы связи, настраивали аппаратуру на прием и декодирование полученного с регионального спутника сигнала. По уточненным данным, над Кузбассом космический аппарат пролетает ежедневно в 11:30 и 00:30 по местному времени.

«Спутник стабилизировал свое движение по орбите, мы ведем работу над получением более качественного и устойчивого сигнала. Сейчас все желающие радиолюбители мира могут участвовать в сеансах связи со спутником «Кузбасс-300» на частоте радиоканала 435 МГц. Его позывной – RS34S», – рассказал руководитель Центра управления полетами при КузГТУ Владислав Немов.

В ближайшее время в ЦУП КузГТУ будет установлено дополнительное оборудование, которое позволит по запросу получать с нано-спутника полезную информацию, например, фотоснимков с камеры для отслеживания изменений, происходящих на поверхности Земли, телеметрию, а также голосовых сообщений и поздравительных открыток с 300-летием Кузбасса.

Напомним, спутник «Кузбасс-300» запущен на околоземную орбиту 9 августа 2022 года в 08:52:38 (мск) с ПУ № 6 площадки № 31 космодрома Байконур.