Для этого в регионе создано Государственное юридическое бюро Кузбасса. Специалисты будут бесплатно оказывать представителям льготных категорий комплекс услуг: консультировать, составлять жалобы, заявления, ходатайства и другие правовые документы, представлять интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

«Государственное юридическое бюро будет способствовать реализации прав отдельных категорий граждан на получение бесплатной юридической помощи, позволит повысить ее качество и доступность для самых незащищенных категорий кузбассовцев. Люди смогут оперативно решить свои юридические проблемы на высоком профессиональном уровне, без нагрузки на семейный бюджет, при этом будут защищены государством от действий мошенников и недобросовестных юристов», – отметила и. о. министра социальной защиты населения Кузбасса Наталья Чайка.

В соответствии с законом право на бесплатную юридическую помощь имеют инвалиды I и II группы, Герои России, Герои Труда, дети-сироты и другие категории граждан, полный список которых можно узнать здесь.

Бесплатная юридическая помощь оказывается только в отдельных случаях, установленных законом. Подробный перечень размещен по ссылке.

Обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи в Государственное юридическое бюро Кузбасса можно несколькими способами: направив письменное обращение по адресу: 650000, г. Кемерово, пр. Советский 56; отправив запрос на официальную электронную почту gosurburo42@dsznko.ru; заполнив форму онлайн-обращения в разделе «Оставить обращение» на официальном сайте https://gosurburo42.ru; по телефонам в Кемерове: 8 (3842) 55-82-52, 8 (3842) 55-82-05, 8 (3842) 55-82-25.

На сегодняшний день Государственное юридическое бюро Кузбасса оказывает бесплатную юридическую помощь в 25 муниципалитетах региона: в Анжеро-Судженске, Белове, Березовском, Калтане, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Мысках, Полысаеве, Юрге, Беловском, Гурьевском, Ижморском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Новокузнецком, Прокопьевском, Топкинском, Тяжинском, Чебулинском, Юргинском, Яйском, Яшкинском округах и Таштагольском районе.

Жителям остальных муниципалитетов в случае обращения за оказанием бесплатной юридической помощи в Государственное юридическое бюро Кузбасса будут выдавать направление к адвокату. Список адвокатов, допущенных до этого вида деятельности, установлен Адвокатской палатой Кузбасса.